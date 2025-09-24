Las Chivas de Guadalajara sumaron una victoria que era vital en las aspiraciones del entrenador Gabriel Milito. Sin embargo, con los tres puntos contra Necaxa aún no logran colocarse en la parte alta de la tabla general, por lo que tienen mucho trabajo por delante pensando en clasificar a la Liguilla o cuando menos al Play In.

Cabe recordar que la Liga MX reparte 10 lugares para la siguiente fase de la competencia. Los primeros seis se clasifican a los cuartos de final de manera directa y del 7 al 10 van al Play In, pero por el momento el Rebaño Sagrado se ubica en la posición 11 con 11 unidades, es decir, aún fuera del objetivo.

Lo que necesita Chivas en los siguientes partidos es que León (12 puntos) y Pumas de la UNAM (13 puntos) no ganen y empezar a sumar de a tres puntos. El próximo partido de los rojiblancos es contra Puebla, por lo tanto, es una buena posibilidad de seguir escalando posiciones.

Chivas sumó tres puntos vitales contra Necaxa. Foto: Imago7/Cristian Hernandez

Ahora bien, Guadalajara está a cinco puntos del sexto lugar que son los Tigres de la UANL. Para poder colocarse en esta zona que de Liguilla directa, los dirigidos por Gabriel Milito requieren ganarle a La Franja y a Pumas y que los felinos pierdan con Querétaro y Cruz Azul, en los siguientes dos partidos.

Lo que necesita Chivas para ir al Play In

Si nos vamos más adelante en el torneo, el Rebaño necesitará de al menos 28 puntos para soñar con la clasificación a la fiesta grande, es decir, 17 puntos más en los 21 que le restan a la competencia, por lo que cada derrota o empate, mantendrá a Chivas pendiente de lo que hagan los otros rivales.

Ahora bien, para acceder al Play In con 24 puntos sería suficiente, lo cual se traduce a 13 unidades de las 21 posibles, tampoco parece una misión tan sencilla tomando en cuenta que por el momento, no han podido ganar dos partidos de manera consecutiva. Sus siguientes rivales serán: Puebla, Pumas de la UNAM, Mazatlán, Querétaro, Atlas, Pachuca y Monterrey,