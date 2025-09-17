Las Chivas de Guadalajara tratarán de hilvanar una segunda victoria consecutiva que sería la confirmación de que están a la alza en el Torneo Apertura 2025, cuando reciban a los Tigres de la UANL en el partido pendiente de la Jornada 1, el cual se realizará este miércoles en la cancha del Estadio Akron a las 19:05 horas.

El Rebaño Sagrado sumó tres importantes puntos frente al América en el Clásico Nacional, lo cual les dio una inyección anímica para encarar la segunda parte de la campaña, por ello es de vital importancia vencer a los felinos para empezar a escalar más posiciones en la tabla general.

Esposa de Erick Gutiérrez denuncia amenazas

La esposa de Erick Gutiérrez, Jacqueline Osuna, reveló que fue presa de graves amenazas por parte de un sujeto de nombre Oscar Yáñez, quien le lanzó varios improperios y comentarios ofensivos, luego del triunfo de Chivas frente al América: “Primera vez que ganan miserables”, fue lo menos que le dijo el fan azulcrema a la pareja del capitán rojiblanco en Instagram.

Gutiérrez tuvo una buena actuación ante América. Foto: Imago7 / Diego Padilla

Tuca Ferretti advierte que Chivas no jugará igual ante Tigres

El extécnico de Chivas, Ricardo Tuca Ferretti, reveló que para el partido contra los Tigres, no se puede esperar que jueguen igual que en el duelo contra América, ya que al ser locales tienen una obligación distinta y no podrán ceder la iniciativa del duelo como sucedió con las Águilas, donde lograron contrarrestar el poder ofensivo de los capitalinos.

Tuca Ferretti espera que Chivas levante. FOTO: IMAGO

Roberto Alvarado queda fuera del partido ante Tigres

El Piojo Alvarado no jugará el partido contra los felinos esta noche, luego de un esguince en el tobillo derecho que lo tendrá fuera de actividad varios días: “Roberto Alvarado sufrió un mecanismo lesivo en el tobillo derecho, por lo que tuvo que abandonar la cancha. A su llegada a Guadalajara se le realizaron estudios de imagen. Ante la evolución que ha presentado, se volverán a realizar exámenes para determinar el estado de salud del jugador”, fue parte de lo que reveló el portal de Guadalajara

Alineación que usaría Gabriel Milito contra Tigres

Con la ausencia de Roberto Alvarado y de acuerdo a lo que ha trabajado Gabriel Milito en estos días, así saltarían a la cancha las Chivas contra Tigres: Raúl Rangel en la portería; Luis Romo, Miguel Tapias, Diego Campillo, Miguel Gómez y Bryan González en la defensa; en el medio campo Erick Gutiérrez, Fernando González y Santiago Sandoval y al frente Efraín Álvarez y Armando González.