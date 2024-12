Las Chivas de Guadalajara se encuentran trabajando en sus instalaciones de Verde Valle para los siguientes partidos de preparación que enfrentarán el fin de semana ante Atlas y contra Leones Negros o Tapatío en la primera edición de la Copa Pacífica que se jugará en la cancha del Estadio Jalisco.

Bajo las órdenes del estratega Óscar García, el Rebaño Sagrado buscará mejorar la imagen que ofrecieron el sábado pasado cuando visitaron a los Mineros de Zacatecas, pero no pasaron del empate sin goles, lo cual también dejó claro que se requiere de reforzar la plantilla para el Torneo Clausura 2025.

Orbelín Pineda aún no viaja a México

En los días recientes la esposa de Orbelín Pineda ha publicado algunas imágenes en sus redes sociales que pueden dar un pulso de lo que sucederá en el futuro inmediato con el futbolista y a juzgar por lo que subió a sus redes hace algunas horas, es un hecho que el atacante sigue en Grecia y no tiene fecha para pisar suelo mexicano con la finalidad de cerrar su fichaje con las Chivas.

Orbelín no ha pisado suelo mexicano. FOTO: IMAGO

Futbolistas que se fueron de Chivas por problemas con la directiva

Tal parece que la relación de Jesús Orozco Chiquete con los altos mandos de Guadalajara no es la mejor, por lo cual desea que Cruz Azul haga efectivo el pago de los 11 millones de dólares que le permitan marcharse, con lo cual hace recordar a otros jugadores que se fueron molestos con la dirigencia como Oswaldo Alanís, quien no quiso renovar su contrato en 2017, mientras que Omar Bravo se quiso ir a Europa en 2006 pero no lo dejaron y Carlos Vela, el artillero se fue del Rebaño al Arsenal dejando a Chivas con las ganas de tenerlo en el primer equipo, a pesar de que Jorge Vergara le ofrecía un buen contrato.

A Bravo no lo dejaron salir en el 2006 al Recreativo Huelva. Foto: Imago7/Jorge Barajas

El mejor regalo para JJ Macías en Navidad

José Juan Macías, surgido del Rebaño está viviendo grandes momentos a nivel personal, pues no solo se le ha visto muy enfocado en los trabajos de Pretemporada con Santos Laguna, también en la celebración de Navidad pasó momentos inolvidables al lado de su familia, dejando claro que son su verdadero motor para superar un año que tuvo muchas adversidades a nivel deportivo.