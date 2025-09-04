Varios exjugadores de las Chivas de Guadalajara han regresado a las canchas para algunos partidos de exhibición que se realizan por distintos lugares tanto de México como en Estados Unidos. Y en un duelo contra históricos de Morelia estuvieron a punto de llegar a los golpes.

Fue en la cuenta de Instagram, Históricos de Guadalajara, donde publicaron un video de los momentos de tensión que se vivieron en el partido entre el Rebaño Sagrado y los michoacanos, ya que el hermano de Ramón Morales, Carlos Adrián, se vio involucrado en el altercado con Sergio el Gaucho Ávila.

Aunque no se logra observar la jugada a detalle por la que ambos futbolistas se molestaron, se puede apreciar que ninguno estuvo de acuerdo con el accionar del rival. Carlos Morales buscó chocar la cabeza con el Gaucho, quien en ningún momento se amedrentó.

Fue hasta que llegó Joel Sánchez cuando la situación bajó de tono, pues tratando de calmar los ánimos jaló al elemento de Morelia y también Héctor Reynoso intervino para evitar que la situación se saliera de control. Más tarde los dos jugadores volvieron a acercarse para conversar y todo quedó en un simple malestar.

¿Quiénes juegan con las Leyendas de Chivas?

Uno de los jugadores que lidera este proyecto de la Leyendas de Guadalajara es Joel el Tiburón Sánchez junto a Hector Reynoso. Otros elementos que recurrentemente aparecen con el equipo son Ramón Morales, Paulo César Chávez, Edwin Hernández, Omar Esparza, Adolfo Bautista, Ramón Ramírez. Los partidos de este equipo se pueden dar tanto en el interior de la República como en Estados Unidos.