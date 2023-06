La directiva deportiva de las Chivas de Guadalajara, liderada por el español Fernando Hierro, trabaja en la confección de la plantilla para el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. La posible salida del mediocampista Sebastián Pérez Bouquet alertó a toda la afición rojiblanca, pero un reporte advierte que se rechazó una nueva oferta en el mercado de pases.

El alto mando del Rebaño Sagrado atraviesa un momento tenso con su afición, que ya cuestiona las recientes decisiones de Hierro y es que tocó a uno de los consentidos para el futuro rojiblanco: Pérez Bouquet. Esa posibilidad que se marche de forma definitiva del redil no está entre las opciones de nadie en el entorno Chivas, de momento.

La gestión de Hierro presentó al portero Óscar Whalley y al delantero Ricardo Marín. Mientras que, dejó ir a Luis Olivas, quien no contaba para el cuerpo técnico de Veljko Paunovic. Los próximos movimientos se ven más complejos, pues Alan Pulido, según rumores, renovaría con Kansas City o se iría a Cruz Azul, y Luca Martínez Dupuy pudiera no cerrarse en este mercado.

Chivas rechazó la oferta de Juárez por Pérez Bouquet

Los reportes recientes aseguraban que tanto Sebastián Pérez Bouquet como Diego Campillo pasarían a Juárez para el Apertura 2023, lo que fue confirmado por Jesús Bernal, periodista de la cadena ESPN y aunque los términos aún no están claros, se irían en calidad de cedidos al club fronterizo. No obstante, un despacho de Mediotiempo adelantó que la primera oferta por el volante habría sido rechazada por Chivas. Los Bravos habrían ofertado dos millones de dólares por la joya del Rebaño, pero en Verde Valle fijaron su salida en no menos de ocho millones de dólares.

¿Qué quiere Chivas para dejar ir a Pérez Bouquet?

El plan de la directiva de Chivas admitiría la salida de Pérez Bouquet y Campillo con el objetivo de sumar minutos en la Liga MX y que no tienen garantizados actualmente en Guadalajara. Por otro lado, la oferta por el central afirman reportes que estaría cerrada y no sería sólo un préstamo con opción a compra, sino que a falta de confirmación, pudiera ser una venta casi total de su ficha.