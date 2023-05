Para el estratega del Club Guadalajara, Veljko Paunović haber perdido el Clásico Nacional frente al América en la Jornada 12 del Torneo Clausura 2023 es una mancha en medio de la buena temporada que ha realizado y que les ha servido para clasificar de manera directa a la Fiesta Grande, por lo cual el serbio piensa que es buen momento de resarcir los errores y encontrarse al acérrimo rival en la fase definitiva.

La sorpresa del entrenador del Rebaño Sagrado es que los seguidores le sigan recordando en todo momento lo mal que se vieron ante las Águilas, pues le resulta un tanto extraño que no se enfoquen en lo bueno que han hecho y se centren en las amarguras que se vivieron a lo largo de 17 jornadas, aunque después de ese duelo contra los azulcremas no volvieron a ver una derrota en la campaña regular.

De acuerdo a reportes de la columna Sancadilla de Grupo Reforma, Pauno ve con buenos ojos la posibilidad de medirse a los americanistas en la Liguilla porque está seguro que tienen todos los argumentos para dejarlos fuera de la lucha por el título y con ello también evitaría que los chivahermanos le recuerden en cada oportunidad el doloroso descalabro del Clásico.

“Dejen les cuento que una oreja que tengo en el vestidor del Rebaño me contó que el técnico de las Chivas está más que sorprendido por la “memoria selectiva” de la afición mexicana, y cuando digo selectiva me refiero a que la banda solo se acuerda de las cosas que puede luego usar para fastidiar. Caso concreto: el resultado del primer Clásico Nacional de Pauno”.

“La cosa interesante es que en lugar de amargarse, Pauno ha tomado la situación como un reto, pues por cada vez que le mencionan la derrota en el Clásico, más ganas tiene de enfrentarse pronto al Ame, y el entrenador no ha dudado en afirmarle a sus círculos íntimos que anhela un duelo contra el Tano Ortiz en la Liguilla, pues no duda en que echaría al América si lo enfrentara mañana y así evitaría que lo sigan enchinchando con el 4-2. Para que el sueño de Paunovic se haga realidad pronto, deberán clasificar a Semis, además de Chivas y el Ame, Rayados y Toluca, es decir, los primeros 4 de la Tabla… No suena descabellado… ¿se le hará?”, fue parte de lo que publicó el misteriosos personaje.