Este jueves el TAS confirmó que en la próxima temporada del futbol mexicano deberá contar ascenso y descenso. Una de las preguntas que surge es qué va a suceder con Tapatío si se queda con uno de los ascensos. La respuesta y obvia es que se mantendrá en la segunda división del balompié nacional por ser filial de Chivas.

Sin dudas uno de los grandes protagonistas en la Liga de Expansión MX son los Cabritos, quienes hoy se ubican en tercera posición de la tabla de posiciones. A su vez, viene de consagrarse en el Apertura 2024 y en el Campeón de Campeones del 2024-2025.

En medio de este contexto, el TAS resolvió que la Liga MX debe volver a contar con ascenso y descenso. La buena noticia para Amaury Vergara es que a pesar de esta decisión Tapatío no dejará de recibir su subsidio.

Tapatío viene de ser campeón del Apertura 2024 y Campeón de Campeones 2024-2025. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, una pregunta que podría llegar a surgir es qué pasa si Tapatío se queda con uno de los ascensos. Lamentablemente al ser filial del Guadalajara se quedará en la segunda división así sean campeones o superlíderes de tabla general de posiciones.

¿Cuándo vuelve a jugar Tapatío?

El equipo de Arturo Contreras viene de golear por 3-0 a Atlante por la jornada 5 del Apertura 2025. El próximo juego de Tapatío será este sábado ante la Jaiba Brava a las 21:00 del Centro de México.