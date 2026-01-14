Chivas inició de forma exitosa su camino en el Clausura 2026 sumando dos triunfos consecutivos, y aunque el reglamento permite reforzarse hasta el próximo 9 de febrero, todo indica que el plantel ya no tendrá más incorporaciones. Esto resulta llamativo, sobre todo considerando que una de las grandes prioridades de Gabriel Milito era fichar a un defensa central durante el mercado invernal.

Sin embargo, el propio Rebaño Sagrado terminó revelando sin querer la razón por la que dejaron de insistir en esa contratación. Diego Campillo fue incluido en la convocatoria para el partido de este martes ante Juárez y, aunque no tuvo minutos, su regreso sorprendió, ya que su alta médica estaba prevista para febrero o, en el mejor de los escenarios, a finales de enero.

Daniel Aguirre inició el torneo con el pie derecho.

Este adelanto en la recuperación de Campillo podría explicar por qué la directiva y el cuerpo técnico frenaron la búsqueda de un central. A ello se suma que Daniel Aguirre atraviesa un gran momento futbolístico, consolidándose como titular, mientras que en la banca aparecen opciones como Miguel Gómez, Miguel Tapias y Leo Sepúlveda, dejando claro que la zaga no quedó desprotegida.

Además, tampoco ayudaron las condiciones del mercado. Atlético San Luis y Rayados pusieron múltiples trabas en las negociaciones por Eduardo Águila y Víctor Guzmán, respectivamente, lo que habría obligado a Chivas a invertir cinco millones de dólares o más en una zona que, con el regreso anticipado de Campillo, ya luce bien cubierta tanto en titulares como en profundidad.

Diego Campillo podría volver a tener minutos contra Querétaro en la Jornada 3

Por ahora, solo queda esperar para conocer cuándo será el regreso de Diego Campillo a las canchas. Aunque ya estaría completamente recuperado de su fractura en el pie, Daniel Aguirre se ha ganado el puesto con sus actuaciones, por lo que tomar la decisión de sentar a cualquiera de los dos se perfila como uno de los dilemas más complejos para Gabriel Milito de cara a la Jornada 3.