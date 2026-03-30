El Club Deportivo Guadalajara ya comenzó a perfilar sus próximos movimientos en el mercado y, entre las opciones que más interés han despertado, destaca Elías Montiel, una de las jóvenes promesas de los Tuzos del Pachuca que ha llamado la atención por su proyección y rendimiento reciente.

Según diversos reportes, la directiva de Chivas, liderada por Javier Mier, ya ha puesto la mira en el mediocampista como una opción para reforzar el equipo. No obstante, la negociación no será sencilla desde el inicio, ya que existe un obstáculo determinante: el elevado costo de su fichaje.

Si algo ha distinguido al conjunto hidalguense es su capacidad para formar talento y colocarlo en el mercado a precios elevados; por ello, el caso de Elias Montiel no apunta a ser la excepción, ya que su proyección y crecimiento lo convierten en un activo valioso para la institución.

Elias Montiel es objeto del deseo de Chivas.

¿Cuánto podría pedir Pachuca a Chivas por Elias Montiel?

Los Tuzos del Pachuca podrían tasar al jugador en una cifra cercana a los 20 millones de dólares, lo que lo colocaría entre las transferencias más costosas del futbol mexicano en los últimos años.

Aunque algunas plataformas como Transfermarkt lo valoran por debajo de ese monto, 5 millones de euros, es decir, poco más de 103 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.