El jugador del Club Deportivo Guadalajara, Brian Gutiérrez, habló sobre lo que representa para él el próximo partido ante Bélgica en Chicago, una ciudad que guarda un significado especial en su carrera.

“Es un orgullo grande para mí y para mi familia… es un estadio donde tengo bonitos recuerdos y donde mi familia siempre estaría presente“, mencionó en zona mixta.

Asimismo, el mediocampista no ocultó su emoción por disputar este encuentro en un escenario donde ha vivido momentos clave, y subrayó el orgullo que siente al representar a la Selección Mexicana.

“Creo que Javier nos inculcó lo que es representar este país, este escudo… es un orgullo para mí“, señaló.

Brian Gutiérrez sueña con ir al Mundial con México

Brian Guriérrez se ha convertido en una de las grandes sorpresas de Javier Aguirre, al grado de haber arrancado como titular en el partido ante Portugal, por lo que sueña con estar en la lista final del entrenador del TRI.

“Yo vengo aquí para mostrar mi calidad, mostrar mi futbol; estoy eternamente agradecido con todos; yo quiero trabajar y quiero llegar a esa lista”, finalizó el mediocampista de Chivas.