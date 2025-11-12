Chivas se ha consolidado como uno de los clubes que mejor trabaja con sus Fuerzas Básicas, formando una generación de futbolistas talentosos que constantemente nutren al Primer Equipo. Ejemplos recientes de ello son Armando González, Diego Campillo y Raúl Rangel, quienes han logrado ganarse la confianza de Gabriel Milito y convertirse en piezas importantes dentro del esquema rojiblanco.

Sin embargo, no todos los jóvenes talentos logran consolidarse en la Primera División pese a su potencial. Tal parece ser el caso de Yael Padilla, quien, a pesar de sus buenas actuaciones con la Selección Mexicana Sub-20, apenas ha disputado 37 minutos en el Apertura 2025. Todo indica que Gabriel Milito no termina de confiar plenamente en él, lo que ha limitado considerablemente sus oportunidades en el primer equipo.

Ante esta situación, Padilla podría salir del Guadalajara en el próximo mercado de fichajes. Su partida podría darse mediante una venta definitiva, un préstamo para ganar minutos en otro club o incluso una venta con cláusula de recompra, tal como ocurrió con Diego Campillo. Lo cierto es que ya existe interés formal por parte de otro equipo de la Liga MX, cuyo técnico habría solicitado su fichaje de manera directa.

Se trata del Toluca, que según información del periodista Jesús Bernal, busca fichar al extremo rojiblanco a petición de Antonio Mohamed. El Turco ya lo habría pedido en varios mercados anteriores y ahora insiste en su llegada como compra definitiva, convencido de que Padilla tiene un enorme potencial a futuro. El cuadro mexiquense, además, descartaría cualquier tipo de préstamo o cláusula de recompra para asegurar su permanencia.

Hugo Camberos también ha sido borrado bajo el mando de Gabriel Milito

Otro caso similar es el de Hugo Camberos, quien no ha tenido minutos desde la derrota ante Querétaro y también podría salir del equipo. En su caso, las ofertas podrían venir desde Europa, como ya ocurrió en el mercado de verano cuando el Brujas de Bélgica ofreció 6 millones de euros por su fichaje, una propuesta que la directiva de Chivas decidió rechazar en aquel momento.