Ayer Jesús Hernández, conocido como Chuyón, dio a conocer que Javier Mier está interesado en hacerse del fichaje de Elías Montiel, joya de Pachuca, para el Apertura 2026 en Chivas. Si el Guadalajara estaría dispuesto a fichar a la joven promesa debería al menos pagar 20 millones dólares.

Uno de los grandes méritos de la dirección deportiva encabezada por Mier y Alejandro Manzo fue llevar adelante un mercado de pases inteligente para las necesidades del equipo. Con la llegada de Gabriel Milito se buscó lo que necesita: un central, laterales con proyección y un futbolista con creación de juego, mientras que en para el presente torneo un suplente experimentado en la ofensiva, un mediocampista para trabajar mejor la salida de juego y un futbolista polifuncional que pueda jugar como carrilero o mediapunta.

En tan solo dos libros de pases Chivas realizó una brutal inversión que es cercana a los 30 millones de dólares, pero por jugadores que no solo rinden sino que además sienten el amor la playera rojiblanca. En medio del Clausura 2026, Jesús Hernández dio a conocer que Javier Mier tiene debilidad por Elías Montiel de Pachuca.

Pachuca, Hidalgo, 22 de marzo de 2026. , durante el partido correspondiente a la jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX categoría Sub19, entre los Tuzos del Pachuca y los Diablos Rojos de Toluca, realizado en la Universidad del Futbol. Foto: Imago7/ Jacqueline Pedraza

“Javier Mier sí está buscando a Elías Montiel, Chivas quiere a Elías Montiel para el Rebaño (…) No es fácil, Chivas lo tiene en agenda. No estoy diciendo que ya está o que ya ofrecieron. Chivas lo pretende traer en verano. ¿Avanzado? No. ¿Cerrado? Menos”, reveló Chuyón en su canal de YouTube.

¿Cuánto debería pagar Chivas a Pachuca por Elías Montiel?

Pachuca se caracteriza por vender en un alto precio a jugadores formados y que tiene proyección como Bryan González a quien lo tazó en poco más de seis millones de dólares. En el caso de Elías Montiel su valor estaría en los 20 millones de dólares según lo informado Goal en abril del 2025, mientras que Transfermarkt lo cotiza por encima de los cinco millones. Cabe destacar que los Tuzos pretenden colocar al futbolista en Europa por lo que será una negociación complicada en la que deberan convencer a todas las partes a puro billetazo.