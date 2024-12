Algo que no parece tener final es la novela que existe alrededor de Jesús Orozco Chiquete. Cuando era casi un hecho que el defensor iba a jugar en Cruz Azul, los tiempos no fueron los previstos y todo se estiró más de lo esperado. Fue así como se complicó su salida de Chivas de Guadalajara, aunque todavía sigue en pie la operación.

A pesar de que se dilató más de lo planeado, la chance no se ha caído y siguen siendo altas las posibilidades de que el defensor pase a ser jugador de la Máquina Cementera. Los 11 millones que le ingresarían a Chivas si se hace el traspaso resultan una cifra muy interesante.

No obstante, la directiva del Rebaño Sagrado no quería desprenderse de él sin importar cuánto dinero podía ofrecer algún otro equipo. Aunque esa era la intención del chiverío, en su contrato estaba fijado ese monto como cláusula de rescisión, por lo que el conjunto no podrá hacer nada si Cruz Azul la ejecuta.

Mientras tanto, Orozco Chiquete no estuvo junto al resto del Rebaño Sagrado en la pretemporada en Zacatecas. El zaguero estuvo afectado a un virus, pero de igual manera no se presentó nunca y está presionando para que faciliten su salida. Más allá de la actitud del joven futbolista, Óscar García Junyent ya tomó una decisión respecto a él.

La decisión de Óscar García con Jesús Orozco Chiquete

Aunque todo parece indicar que se terminará dando la operación, algunos ya piensan la posibilidad de que el traspaso se caiga. En caso de que eso sucediera, en el Rebaño Sagrado deberían tomar una decisión respecto al futuro y la consideración de Jesús Orozco Chiquete.

Ahora, el periodista Erick López dio a conocer lo que hará Óscar García Junyent en caso de que no se vaya. Para el español no hay dudas y no se perdería la oportunidad de contar con él. De acuerdo a la información del comunicador, el DT habló con el defensor y lo contemplaría en caso de que se quede.