El Guadalajara infla el pecho porque sus jugadores destacan en el Mundial 2026, pero no quiere que nadie se los lleve a Europa. Mientras muchos ven a Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Armando González en el Viejo Continente, Roberto Alvarado levanta la mano en silencio para que un club europeo se lo lleve.

Uno de los comentarios que se escucha de diferentes insiders del Guadalajara es que hay al menos tres jugadores que son seguidos de cerca para salir en el próximo mercado de pases a Europa. Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Armando González serían los jugadores que se escuchan para salir en este libro de pases, si tienen una buena Copa del Mundo. Sin embargo, quien levanta la mano en silencio es Roberto Alvarado.

A lo largo de los tres partidos que llevó adelante el Tri en el Grupo A todas las miras se fueron por el nivel de Julián Quiñones, Éric Lira y Gil Mora. Detrás de ellos, el Piojo Alvarado no fue valorado a pesar de ser titular en todos los partidos y que haber cumplido de la mejor manera en la fase defensiva.

A diferencia de Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Armando González, Roberto Alvarado no solo jugó acción todos los partidos, sino que además jugó 260 de los 270 minutos disponibles. A su vez, mostró un andar regular, destacándose en la fase defensiva para ayudar en el carril derecho a Israel Reyes y Jorge Sánchez.

Roberto Alvarado se destaca en Chivas y México. (Foto: IMAGO7)

Roberto Alvarado vs. Sudáfrica

Roberto Alvarado dio una asistencia ante Sudáfrica. (Foto: GETTY)

En el partido inaugural del Mundial 2026, Roberto Alvarado fue de inicio ante Sudáfrica, dio la asistencia para que Raúl Jiménez anotase el 2-0 y se hizo cargo del balón cuando Julián Quiñones fue sustituido. A pesar de la molestia física, completó 33 de 37 pases intentados, ganó 2 de 4 duelos realizados y realizó dos intercepciones según datos de la FIFA. Además, completó 10031.1 metros recorridos. Por su parte, el Tala se mostró indeciso, Brian Gutiérrez falló goles claros y Armando González aportó con un bloqueo y poco más.

Roberto Alvarado vs. Corea del Sur

Roberto Alvarado clave en defensa ante Corea del Sur. (Foto: Imago7)

En el Estadio Akron, el Piojo Alvarado no se destacó en su parte ofensiva, 18 de 25 pases completados, pero en la fase defensiva fue clave para ayudar a un Jorge Sánchez que se nota que queda mal parado siempre. Un tacle ganado, 4 bloqueos realizados y casi 9 mil metros recorridos, según datos de la FIFA. En aquel partido Luis Romo anotó el gol de la victoria y Raúl Rangel se destacó con un buen partido en el que realizó una épica atajada.

Roberto Alvarado vs. Chequia

A pesar de tener la clasificación en el bolsillo, Javier Aguirre decidió enviar al campo de juego a Roberto Alvarado. Frente a Chequia, se consolidó en el once titular de la Selección Mexicana para el resto del Mundial 2026. Según las estadísticas de la FIFA, fue uno de los jugadores que más controló el balón y que se conectó de la mejor manera con Gil Mora. Intentó 57 pases y completó 47, bloqueó un balón, registró una intercepción y realizó cuatro despejes. A su vez, dio el pase de gol para Álvaro Fidalgo y fue el tercer jugador que más metros recorrió en el partido, con 11234.2 metros, detrás de Julián Quiñones y Jorge Sánchez.

¿Hay ofertas de Europa por Roberto Alvarado?

En las últimas semanas surgió el rumor de que Roberto Alvarado podría salir de Chivas, pero el propio jugador señaló que su idea es primero ser campeón con el Guadalajara. A su vez, ningún insider rojiblanco informó del interés de un club por el Piojo Alvarado.