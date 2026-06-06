Chivas continúa analizando distintas alternativas para reforzar su plantel de cara al Apertura 2026, en un mercado donde han surgido varios nombres relacionados con el Guadalajara. Uno de ellos fue el de Óscar Macías, canterano rojiblanco que actualmente milita en el Atlético San Luis y que en los últimos días apareció entre las opciones que podrían regresar a Verde Valle. Sin embargo, desde un inicio los reportes señalaban que no era una prioridad para la directiva y ahora todo apunta a que su regreso está completamente descartado.

Óscar Macías sonaría para volver a Chivas.

De acuerdo con información compartida por el influencer especializado en fichajes Jon Barbón, Óscar Macías no forma parte de los planes del Guadalajara para este mercado de verano. El comunicador fue claro al señalar que, al menos por ahora, el mediocampista no es una opción para reforzar al equipo de Gabriel Milito, cerrando así una posibilidad que había generado cierto interés entre algunos sectores de la afición rojiblanca.

La situación resulta llamativa porque Macías ha logrado consolidarse como un futbolista importante dentro del Atlético San Luis, además de que su salida del Guadalajara sigue siendo recordada por muchos aficionados como una de las decisiones más polémicas de los últimos años. Su caso suele ser mencionado cuando se habla de jugadores con potencial que terminaron abandonando la institución durante la etapa de Fernando Hierro y sus colaboradores, en una época donde varios talentos rojiblancos buscaron oportunidades lejos de Verde Valle.

Tras salir de Chivas rumbo al entonces Ascenso MX con Zacatepec y posteriormente llegar al Atlético San Luis, Macías tuvo una segunda oportunidad dentro de la institución al regresar para jugar con el Tapatío. Ahí fue capitán, campeón y una de las piezas más importantes del equipo filial. Sin embargo, la directiva decidió no renovarlo y en enero de 2024 salió como agente libre, regresando de forma definitiva al conjunto potosino, donde ha mantenido un rendimiento constante que lo ha convertido en un jugador valioso para su club.

¿En qué posición juega Óscar Macías y por qué no sería opción su regreso?

Más allá de su nivel futbolístico, la principal razón por la que su regreso luce poco viable está relacionada con la composición actual del plantel rojiblanco. Macías se desempeña como mediocampista con vocación ofensiva, una zona del campo donde Chivas ya cuenta con varias alternativas de calidad. La inminente llegada de Kevin Castañeda, sumada a jugadores como Brian Gutiérrez, Omar Govea, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, provocaría una competencia excesiva por los minutos de juego. Por ello, su incorporación no solo complicaría la planeación deportiva del club, sino que también podría perjudicar al propio futbolista al reducir considerablemente sus posibilidades de tener protagonismo.