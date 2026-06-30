Luego de haber sido vinculado con Chivas en distintos mercados de fichajes, Sebastián Córdova continuará su carrera como nuevo jugador de Pumas.

Sebastián Córdova finalmente definió su futuro de cara al Torneo Apertura 2026. Luego de haber sido relacionado con Chivas en distintos mercados de fichajes, el mediocampista mexicano continuará su carrera con Pumas, equipo que apostó por su talento y experiencia para reforzar su plantel rumbo a la próxima campaña.

Durante varios semestres, el nombre de Sebastián Córdova apareció como una de las opciones para fortalecer el mediocampo del Club Deportivo Guadalajara; sin embargo, las negociaciones nunca llegaron a concretarse y el futbolista terminó encontrando una nueva oportunidad en Ciudad Universitaria, donde buscará recuperar su mejor versión.

Cabe mencionar que el volante ha demostrado capacidad para generar juego ofensivo, aportar goles y asumir protagonismo en partidos importantes, cualidades que la escuadra auriazul espera aprovechar durante el Torneo Apertura 2026.

De esta manera, Sebastián Córdova inicia un nuevo capítulo en su carrera profesional, dejando atrás los rumores que en diversas ocasiones lo colocaron cerca de Chivas.

¿En qué equipos ha jugado Sebastián Córdova?