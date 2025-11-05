Chivas se encuentra en la recta final del Apertura 2025 y prepara un partido clave ante Rayados de Monterrey. Una derrota por más de cinco goles y una victoria de FC Juárez los deja fuera de la clasificación directa a la Liguilla.

En medio de este contexto, la directiva del Guadalajara ya analiza la plantilla que tendrá para el Clausura 2026. Es por este motivo que en Rebaño Pasión repasamos el semáforo de bajas del conjunto rojiblanco.

Gilberto Sepúlveda

Tiba Sepúlveda no ve acción en Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los futbolistas que tendría todos los números puestos para salir es Gilberto Sepúlveda, quien no tiene minutos y se siente incómodo con el sistema de juego de Gabriel Milito. Reportes señalan que Tijuana, FC Juárez y Mazatlán estarían interesados en él.

Chicharito Hernández

Chicharito Hernández no quiere retirarse. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Bajo la gestión de Gabriel Milito Javier Hernández comenzó como segunda opción en el Guadalajara, pero las lesiones y mejor nivel de los canteranos llevaron a que pase a ser la tercera o cuarta opción en el equipo. Diferentes reportes señalan que el club estaría de acuerdo que siga en la institución, pero en otro rol. Sin embargo, el futbolista buscaría seguir con actividad en el extranjero.

Alan Pulido

Alan Pulido buscaría salir en el próximo libro de pases. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los futbolistas que pasó de ser titular a la última opción entre delanteros es Alan Pulido, quien no sería tenido en cuenta por indisciplinas. Reportes señalan que representante ya se mueve para encontrarle acomodo y Pumas sería uno de los destinos.

Raúl Martínez

Raúl Martínez es uno de los tantos defensores que no tiene acción con Milito. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Raúl Martínez es uno de los defensores que surgieron en las fuerzas básicas de Chivas. Sin embargo, no fue tenido en cuenta por el entrenador argentino, ve acción en Tapatío y todo indica que saldría del equipo en el próximo mercado de pases.

Teun Wilke

Chivas prestaría a Teun Wilke. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Otro de los atacantes que saldría por la falta de minutos es Teun Wilke debido a que no pudo ganar mayor cantidad de minutos en el primer equipo. Diferentes insiders señalan que el atacante saldría del Guadalajara, pero a préstamo.

Leonardo Sepúlveda

Leonardo Sepúlveda no seguiría em Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Leonardo Sepúlveda es uno de los tantos futbolistas que llegó al Guadalajara bajo la gestión española. Sin embargo, las lesiones, el mal papel en diferentes partidos y su estilo de juego lo dejarían fuera del equipo.

Luis Olivas

Luis Olivas solo tiene acción en Chivas Sub-21. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Luis Olivas regresó en el Apertura 2025 tras una lesión ligamentaria, pero no entró nunca en la consideración de Gabriel Milito. Es más, junto al Cone Brizuela, siempre estuvo viendo minutos con la Sub-21 para no perder ritmo de futbol.

Eduardo García

Eduardo García no ve acción en Chivas y en Tapatío. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Eduardo García se perfilaba para ser el suplente de Raúl Rangel luego de haberse coronado campeón con Tapatío. Sin embargo, ante la continuidad de Oscar Whalley, el portero buscaría salir, pero a préstamo.

Isaác Brizuela

Cone Brizuela se estaría por retirar de Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Isaac Brizuela es uno de los futbolistas que supo desde que llegó Gabriel Milito al equipo que no sería tenido en cuenta y solamente vio un puñado de acción ante Puebla. Todo indica que se retira ni bien termina el Apertura 2025 y tendría un nuevo rol como directivo en club.

Cade Cowell

Cade Cowell no tiene acción regular en Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Cade Cowell llegó con la gestión española y parecía tener un nuevo aire con Gabriel Milito en Chivas. Sin embargo, vio un puñado de minutos, no marcó la diferencia y todo indica que saldría del Guadalajara para volver a Estados Unidos.