Alan Mozo, quien aún tiene contrato con Chivas por dos años y medio, ya no entra en los planes de Gabriel Milito, motivo por el cual ni siquiera fue considerado para la pretemporada del equipo en Barra de Navidad. La directiva rojiblanca le está buscando acomodo en otro club de la Liga MX; sin embargo, según el periodista Alberto Bernard, el lateral derecho ha sido ofrecido a varios equipos y ninguno ha mostrado interés real en hacerse de sus servicios.

Mozo ya estuvo cerca de salir del Rebaño.

Si bien el alto sueldo de Alan Mozo es el principal obstáculo, no es la única razón por la que los equipos se mantienen al margen. A esto se suman sus características futbolísticas y el nivel mostrado en los últimos torneos, el cual no termina de justificar una inversión económica tan elevada, especialmente para clubes que buscan laterales más equilibrados o con mayor impacto colectivo, que son principalmente las condiciones que busca Milito.

Habiendo disputado menos de 200 minutos en el Apertura 2025, resulta complicado evaluar su rendimiento reciente, por lo que es más justo revisar sus números de la temporada 2024/2025, donde tuvo mayor participación. Ahí se confirma que sus cualidades ofensivas son destacadas, siendo de los laterales más activos de la Liga MX en centros, acciones ofensivas, regates e incluso goles. No obstante, en el apartado defensivo deja mucho que desear, ya que figura entre los peores en pases, duelos defensivos ganados y, aunque sus pases suelen ir al área, rara vez generan ventaja real para los delanteros, reflejándose en pocas asistencias o pases clave.

Alan Mozo es bueno al ataque, malo en defensa.

Incluso al compararlo con Richard Ledezma y su participación en el Apertura 2025, Mozo queda por debajo en prácticamente todos los rubros. Es superado en asistencias, conducción, duelos aéreos y, sobre todo, en pases progresivos, una de las cualidades que Gabriel Milito más exige en sus jugadores, especialmente en los defensivos, ya que su idea de juego prioriza la salida limpia desde el fondo.

Ledezma supera a Mozo en prácticamente todo.

La afición de Chivas pide la permanencia de Alan Mozo, pero saben que no puede ser titular

A pesar de todo, un sector importante de la afición rojiblanca le guarda cariño a Alan Mozo y considera que merece una nueva oportunidad, argumentando que no sobra en el plantel y que podría ser un recambio útil. Sin embargo, la postura de Gabriel Milito parece firme, y el hecho de que no haya sido convocado a la pretemporada, incluso cuando varios jugadores del Tapatío sí fueron considerados, deja claro que su etapa en Chivas está muy cerca de llegar a su fin.