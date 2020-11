Amaury Vergara dedica emotiva carta a la memoria de su padre Jorge Vergara en Chivas

Amaury Vergara, presidente del Grupo Omnilife-Chivas, publicó la noche del domingo en sus cuentas personales en las redes sociales una muy emotiva carta dedicada a la memoria de su padre: Jorge Vergara Madrigal, luego de cumplirse el primer año de su desaparición física y que se rememoró con el anuncio de la construcción de un museo en su honor, durante un sentido evento que reunió a familiares y amigos.

El propietario herdero del Club Deportivo Guadalajara apareció en las redes sociales, después de cumplir con las actividades en el primer aniversario del fallecimiento de su padre, y lo hizo con una muy emotiva carta, repleta de sentidas palabras a la memoria de su mentor. Mientras que el primer equipo del Rebaño Sagrado inicia este lunes su preparación para el partido frente al club Necaxa en el Estadio Akron, correspondiente a la repesca previa a la Liguilla de este Torneo Guad1anes 2020 de la Liga MX.

Amaury Vergara Zatarain, en la emotiva carta que publicó a la memoria de su padre, refirió que "te dirijo estas palabras del corazón, a un año de la última vez que te vimos. Un año sin ti ha sido muy difícil, te extrañamos muchísimo. Todos los días te pensamos, te sentimos y te recordamos".

El mandamás de las Chivas de Guadalajara continuó sus palabras al señalar que "es increíble a cuánta gente tocaste y ayudaste a transformar. No ha habido un sólo día en que alguien no me recuerde, agradezca o reconozca tu existencia. He recibido, en tu nombre, una cantidad gigante de muestras de respeto y cariño hacia ti. Me hacen valorar aún más el privilegio de haberte conocido y de ser tu hijo. Agradezco a Dios todos los días por eso".

Vergara Zatarain añadió que "hace un año trascendiste y aún seguimos aprendiendo de ti. Quiero que sepas que aún extrañándote todos los días, estamos bien. Estamos más unidos que nunca y todos hemos comprendido más que nunca el significado de cuidar a los demás y el valor de tu legado. Estamos aprendiendo mucho y sobre todo trabajando mucho, un día sí y el otro también, como nos enseñaste".

El herdero del Rebaño Sagrado agregó en su deseo que "cómo quisiera que estuvieras aquí, para ver suceder tantas cosas tan buenas que estamos logrando. ¡Estarías feliz! Y muchas veces pienso que te diría: Pa, tu disfruta, te lo mereces, nosotros nos encargamos. Creo que, de alguna forma, así es y estas orgulloso". Concluyó su emotiva carta al señalar que "cada vez estamos más inspirados por ti. El tiempo no existe cuando se ama. Pasarán los años, pero no hay distancia entre nosotros. Estamos juntos para siempre. Te amamos Pa".

