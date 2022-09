Amaury Vergara, propietario de las Chivas de Guadalajara, no asistió al Estadio Azteca para acompañar a su equipo en la derrota del Clásico Nacional, para aparecer en el festejo del triunfo de Canelo Álvarez en Las Vegas.

Amaury Vergara no fue con Chivas al Clásico Nacional y apareció en festejo de Canelo Álvarez en Las Vegas | Video

El presidente heredero de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara, no asistió la noche del sábado al Estadio Azteca para acompañar a su equipo en la derrota 2-1 ante el club América, en una nueva edición del legendario Clásico Nacional del futbol mexicano, para aparecer ante las cámaras en el festejo del triunfo por decisión unánime de Saúl Canelo Álvarez sobre Gennady Golovkin en el combate estelar de una cartelera de boxeo en Las Vegas.

El polémico y cuestionado propietario del Rebaño Sagrado se perdió la fecha más importante del calendario rojiblanco frente a su eterno rival, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, aunque eso no fue lo causó conmoción y malestar entre los chivahermanos, sino que apareciera ante las cámaras en Las Vegas para la velada boxística en la que el tapatío Saúl Álvarez concretara su segundo triunfo frente al kazajo, en el tercer capítulo de esta rivalidad moderna sobre el cuadrilátero.

ver también Explotó contra el arbitraje

Chivas, que hilvanó hasta siete presentaciones sin conocer la derrota, hiló su segunda caída tras el revés sabatino ante las Águilas, con goles de Henry Martín (4') de penal y Alejandro Zendejas (50'), mientras que Cristian Calderón (60') descontó. El mandamás rojiblanco Amaury Vergara no pudo estar presente en el Clásico Nacional, pero se apareció ante las cámaras en Las Vegas para festejar el triunfo de Canelo sobre Golovkin en el combate sabatino de la trilogía que favorece al mexicano por dos victorias y un empate.

El empresario paso desapercibido durante todo el combate en el T-Mobile Arena, pero después de la decisión favorable y en las inmediaciones del camerino del pugilista tapatío fue captado por la transmisión en vivo que realizó la cadena TUDN, una vez terminó el Clásico Nacional, en la que se le vio junto a Carlos Bremer, presidente y director general de Value: grupo financiero que patrocina al Canelo, esperando su turno para felicitar al tapatío por su triunfo y ataviado con una gorra de las Chivas, que minutos antes perdieron 2-1 con las Águilas en el Clásico Nacional. Después, se queja por las comparaciones con Chava Iglesias Jr, polémico personaje principal de la serie Club de Cuervos, producida por Netflix.

El extracto de la transmisión en que apareció Amaury Vergara fue publicado por TUDN en las redes sociales, lo que provocó que aficionados del Rebaño Sagrado criticaran nuevamente al empresario por asistir a la pelea de boxeo y no a apoyar a su equipo en el Clásico Nacional, el partido más importante del calendario semestral frente a su eterno rival. El usuario @Kike_torres07 criticó la acción al replicar en la publicación que "todos los chivahermanos bien tristes por la derrota, llorando por el casi gol y el dueño Amaury Vergara bien feliz y despreocupado festejando el triunfo del Canelo en Las Vegas". No es la primera vez que el heredero del emporio Chivas causa polémica en un Clásico Nacional, ya que en el Clausura 2021, no asistió a esa edición para ir a la boda de su primo Juan Carlos y ser fotografiado celebrando, mientras su equipo caía goleado 3-0 ante América.



Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!