Amaury Vergara revela que padeció y superó el Covid-19 o coronavirus

Amaury Vergara, presidente y propietario de las Chivas de Guadalajara, confirmó a través de un mensaje que compartió en su cuenta oficial certificada de la red social Twitter que padeció el coronavirus o Covid-19, aunque reveló que salió adelante y pudo superar la enfermedad, por lo que aconsejó a la comunidad jaliscience a que "no bajemos la guardia".

El empresario y dueño heredero del Club Deportivo Guadalajara, luego de dedicar un emotivo tweet a la victoria de su equipo el sábado en el legendario Clásico Tapatío celebrado en el Estadio Akron, reapareció un día después para invitar a toda la sociedad a que no se confíen y, en lo personal, revela que tuvo un sistema inmune "a tope", además de externar el agradecimiento a la gente cercana y al equipo médico de los rojiblancos.

Amaury, hijo del fallecido dueño del club: Jorge Vergara, no reveló durante qué fechas supo de su contagio al resultar positivo a una prueba de PCR, aunque en una conferencia de prensa en la que dio a conocer los suplementos alimenticios de la compañía del Grupo Omnilife-Chivas, indicó que le ayudó para salir adelante de una enfermedad que en México se han confirmado 856 mil casos y 86 mil muertes, desde marzo pasado. A pesar que el pico más alto se registró el 1 de agosto y desde entonces hubo una baja importante de casos, durante la última semana aumentaron los contagios y se prevé una segunda ola durante los últimos días del año, según las autoridades sanitarias mexicanas.

Más clásico imposible. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) October 18, 2020

El propietario del Guadalajara reveló en la conferencia que "ustedes saben que a mí me dio COVID, lo atravesé y afortunadamente me fue muy bien. Estoy muy agradecido porque estaba muy fortalecido, tomé muchísimo producto (Omnilife), no tomé un solo medicamento para superar la enfermedad. Algo que aprendí es que me dio por algo y una de las lecciones es compartirle a la gente que deje de tener miedo, que confíe en su cuerpo, en su sistema inmunológico, por supuesto que tome el producto".

Amaury Vergara, a través de su cuenta personal certificada en Twitter, también confirmó su superado contagio y refirió que "les comparto que hace poco tuve COVID-19. Gracias al apoyo de mis seres queridos, la asesoría del equipo médico de Chivas y un sistema inmune a tope, salí adelante. Aún más importante, no tener miedo y mantener una actitud positiva vibrando alto. No bajemos la guardia".

Les comparto que hace poco tuve #COVID19. Gracias al apoyo de mis seres queridos, la asesoría del equipo médico de @Chivas y un sistema inmune a tope, salí adelante! Aún más importante, no tener miedo y mantener una actitud positiva vibrando alto. No bajemos la guardia. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) October 19, 2020