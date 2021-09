FOTO: Jorge Sánchez se victimizó por redes sociales tras el 'encontronazo' con Cristian Calderón

El Clásico Nacional de ayer fue un partido de emociones: desde el inicio fue un golpe por golpe en el que Chivas pudo sacar ventaja, pero con el correr de los minutos, el América se asentó en el terreno y dominó por grandes tramos del choque. Al final, el resultado fue un justo empate en el debut de Michel Leaño como entrenador rojiblanco.

Una de las imágenes más recordadas del partido tiene que ver con las fricciones que se sucedieron a lo largo de los 90' minutos. Jorge Sánchez y Cristian Calderón protagonizaron una de las grescas más sonadas de la noche y el jugador americanista aprovechó la ventana de las redes sociales para victimizarse ante lo que debió quedar dentro del rectángulo de juego.

"Que siga, no fue nada", es el titulo de una publicación del jugador de Las Águilas en su cuenta personal de Instagram. En la instantánea se ve la pierna del futbolista claramente rajada después del choque contra el Chicote, sin embargo, esto solo fue un lance de un encuentro que vivió momentos de mucha intensidad con entradas subidas de tono.

Publicación de Jorge Sánchez (IG Jorge Sánchez)

No obstante, el hecho de haber publicado su "herida de guerra" no es más que una traición a la ley no escrita que habla de un pacto entre los jugadores: lo que pasa en el campo, ahí mismo se queda. Aforismo que Sánchez ha dejado de lado para intentar 'exponer' a Calderón en su intento de ir por un balón.

Acciones como las de ayer son comunes en los choques en donde prima el roce y tumulto más que el juego y las ideas, por lo que el jugador del América ha pesado de 'clickbait' en un gesto contra un colega que, al igual que el, estuvo bajo la atenta mirada de un cuerpo arbitral, único juez capaz de juzgar las situaciones que se desarrollan en una cancha.