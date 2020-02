Chivas volvió de Monterrey y Toño Rodríguez pidió calma tras la caída contra Tigres

Luego del estruendoso descalabro 3-0 en el Volcán frente a Tigres, la delegación del Guadalajara volvió a la Perla Tapatía y, cuando llegó al Aeropuerto, José Antonio Rodríguez pidió calma y paciencia.

"Vamos a seguir trabajando, tenemos el apoyo incondicional de la afición pero va la fecha 5, tenemos muchas jornadas como para dar vuelta la situación", declaró el portero rojiblanco.

Toño es consciente de que el equipo cayó ante uno de los favoritos al título: "Sabemos de la calidad de un equipo como Tigres, pero bueno hay que dejarlo de lado porque aún queda mucho torneo por delante".

Chivas regresa de Monterrey tras ser goleados por los Tigres ��.



El canterano que pasó por León a préstamo, entre otros, recordó que el conjunto de Luis Fernando Tena hasta pudo haber estado en ventaja en algún momento: "Tuvimos las chances y no pudimos meterlas pero no pasa nada, hay que estar tranquila. No podemos volvernos locos".

Rodríguez completó: "Yo lo dije desde un principio, cuando le ganamos a Juárez no íbamos a ser Campeones y ahora tampoco es que vamos a quedar fuera. Tenemos un equipo muy fuerte, eso nos da mucha paz".

El testimonio de Toño: