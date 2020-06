Dispuestos a vender: Chivas de Guadalajara se abre a la opción de salir de José Juan Macías

Una de las grandes metas para Chivas de Guadalajara de cara al mercado de pases del Torneo Apertura 2020 es mantener la base con la que terminaron la más reciente temporada y uno de los jugadores que espera retener es a José Juan Macías, pero sin duda se trata de una misión complicada.

El delantero es visto como una de las grandes promesas mundiales y desde Europa viene levantando un interés que se puede cristalizar en la ventana de fichajes que se aproxima. Es por eso que el director deportivo del equipo, Ricardo Peláez, hace un presupuesto de plantilla sin el joven atacante.

"Como veo las cosas yo creo que sí va a haber ofrecimientos y también te debo decir que a la mejor llegan tarde, ya empezado el torneo, porque allá (en Europa) son otros tiempos para el calendario y registros. Vamos a esperar para que si se da, se dé antes, pero nosotros estamos preparados", afirmó en entrevista con TUDN.

De momento, no hay ninguna posibilidad concreta de su marcha pero es una opción que está más que latente. "No ha llegado ninguna oferta, pero si te puedo decir que estamos en permanente y casi diaria comunicación con su representante, y yo con el jugador; le he pedido y él me lo ha concedido una total", añadió.

Peláez afirmó que Macías está disfrutando su paso en Chivas y que no marcharse se siente a gusto pensando en dar un título a la institución. "Si llega la propuesta llamamos al jugador su representante y un servidor, platicamos, si la oferta es buena llega al presidente y se toma le decisión", manifestó el directivo.