Esposa de Antonio Briseño confesó que los discriminaron durante el contagio de Covid-19

Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, resultó positivo en un contagio de covid-19 o coronavirus hace un par de semanas, pero actualmente ya está sano y de regreso a la disciplina de la institución rojiblanca, motivo por el que su esposa Alethia Sada, reveló que sufrieron discriminación a través de las redes sociales y relató todo lo que vivieron como familia durante esos complicados días.

El espigado central del Club Deportivo Guadalajara se reintegró esta semana a los entrenamientos del primer equipo tras anunciar que había superado su contagio de coronavirus o Covid-19 reportado el 23 de octubre por la institución tapatía y la Liga MX previo al revés ante Cruz Azul en el Estadio Akron, además se perdió el empate 2-2 con Pumas de la UNAM en CU, correspondiente a la pasada fecha, pero ya se prepara con miras al próximo partido: frente a Rayados de Monterrey, en la décimo séptima y última jornada del Torneo Guard1anes 2020.

La esposa del "Pollo" Briseño reconoció que el hecho la llevó a ausentarse de la red social Instagram, para después explicar lo que vivieron durante esos días y relató que "comencé a recibir varios mensajes muy feos desde que la gente se enteró de que Pollo tenía Covid-19 y yo estaba en Monterrey y dije que hueva, quiero disfrutar, adiós las redes".

Alethia Sada, durante la conversación a través de Instagram, reconoció que "como si tener Covid-19 fuera motivo de rechazo, de discriminación así como el plagoso; y no fui la culpable, me decían tú lo infectaste, tú fuiste la culpable, estás arruinando su carrera y no, no fui yo, ¡sorry! Pero ya está todo bien, todos estamos al 100 ya regresó a entrenar".

El Pollo Briseño anunció que había superado su infección de coronavirus y se reintegró esta semana a los trabajos con Chivas, por lo que pudo incorporarse al plantel junto a su compañero Ángel Zaldívar de cara a la última fecha del Guard1anes 2020 y en la que recibirán a Monterrey en el Estadio Akron.