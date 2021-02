Especulan que existe ultimátum a Víctor Manuel Vucetich en Chivas y un Plan B

La prensa especializada en la Perla Tapatía se encuentra cruzada entre los que afirman que las Chivas de Guadalajara le exigieron una fecha límite a su director técnico Víctor Manuel Vucetich para mejorar el rendimiento y hasta la existencia de un Plan B para reemplazarlo en este mismo Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX y otros que consideran lo contrario, por lo que aseguran que existe todavía mucha confianza en el entrenador dentro de la directiva de la institución, con miras a la quinta jornada frente al club León en el Estadio Nou Camp y el resto de este semestre.

El panorama del Club Deportivo Guadalajara en este recién iniciado Guard1anes 2021 luce algo complicado, pues acumulan apenas dos puntos de los 12 ya disputados en cuatro fechas, por lo que se encuentran actualmente en el penúltimo lugar de la clasificación general del campeonato, algo que ya habría encendido las alarmas dentro del equipo, pero afuera se habla con fuerza de la continuidad de Vucetich en el banquillo rojiblanco y hasta de nombre de posibles sustitutos tras un especulado "ultimátum", que ya fue descartado por la directiva.

La directiva de las Chivas, de acuerdo con información sumistada por el periodista Fernando Cevallos, ya le habría puesto una fecha límite al "Rey Midas" Vucetich para empezar a hilar victorias en el presente certamen, o mínimo mostrar una mejoría considerable en su desempeño, pues de no ser así, no continuaría como estratega del Rebaño Sagrado. Las caídas ante Atlético de San Luis y recientemente ante FC Juárez tocaron hondo en el orgullo rojiblanco.

:videocámara: #ElResumen



Revive los mejores momentos del enfrentamiento entre Chivas y Juárez en el encuentro de la #Jornada4 #Guard1anes2021 de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/3po8tFBpKh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 31, 2021

¿Cuándo es la fecha límite para Vucetich en Chivas?

Barra Brava coincidió en que el ultimátum sería ganarle a León o se va (El Universal)

Cevallos, quien coincidió con la información ofrecida por Barra Brava en el diario El Universal, adelantó que le otorgaron dos fechas más al entrenador mexicano para conseguir su primer triunfo del Guard1anes 2021, considerando que la próxima jornada Chivas visita al actual campeón: León, y se tiene presupuestada hasta la derrota. Sin embargo, en la sexta fecha ante Necaxa ya no habría ninguna consideración, ni pretexto y de no haber mejoría, se anunciaría el despido de Víctor Manuel Vucetich. En Marca Claro, por su parte, Nicolás Romay recordó que "con los mismos números a estas alturas, Chivas ya había quitado a Tena y traído a Vucetich".

"El torneo pasado con los mismos números a estas alturas, Chivas ya había quitado a Tena y traído a Vucetich"@NicolasRomay en #MARCAClaroMVS — MARCA Claro (@MarcaClaro) February 1, 2021

��102.5 FM

��336 Dish

— MARCA Claro (@MarcaClaro) February 1, 2021

El periodista explicó en un video que "no hay un ultimátum como tal a Víctor Manuel Vucetich, pero sí le han dicho que hay dos partidos para que la situación mejore. Al enfrentar al León, no está hoy la situación de 'ganas o te vas', pero después viene Necaxa, y ahí sí, si Chivas no logra llevarse los tres puntos o no logra mostrar una mejora futbolística notable podría haber cambio en la dirección técnica de Chivas". Una opinión que también fue compartida por André Marín en Marca Claro al cuestionar la continuidad de Vucetich.

Aunque digan que no... ¡CHIVAS SÍ ESTÁ EN CRISIS! @andremarinpuig OPINA sobre la fecha 4 del #GUARD1ANES2021 y centra sobre el Rebaño Sagrado, que NO HA GANADO y que su funcionamiento deja muchas dudas. ¿Está en riesgo el puesto de Vucetich? ¿Cuándo llegará la 1er victoria? pic.twitter.com/wCyecQvIIl — MARCA Claro (@MarcaClaro) February 1, 2021

¿Quién reemplazaría a Vucetich como director técnico de Chivas?

De acuerdo con la información de Cevallos hay tres candidatos que ya contempla la directiva del Rebaño Sagrado para nombrar al próximo entrenador del cuadro tapatío, dos de ellos ya conocidos del futbol mexicano y de la confianza del director deportivo, Ricardo Peláez: Diego Alonso y Antonio Mohamed y uno más, que tendría desventaja por no haber dirigido en México, Hernán Crespo. Cevallos afirmó que "dos partidos de licencia para que la cosa mejore, no han hablado con nadie, no hay acercamientos con nadie, pero sí hay tres proepuestas sobre la mesa, dos que Ricardo Peláez conoce muy bien, Diego Alonso y Antonio Mohamed. Y Hernán Crespo".

Dos partidos... León y Necaxa el plazo que tiene Vucetich para que Chivas salga del mal momento y mejore futbolisticamente... pic.twitter.com/SJwKKMFWNV — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) February 2, 2021

Las posturas contrarias a esta especulación también estuvieron a la orden del día en el mundo Chivas y varios periodistas consideran que Vucetich, a pesar de todo, cuenta con toda la confianza tanto del presidente Amaury Vergara como de su director deportivo Ricardo Peláez en recomponer el camino y mejorar el desempeño en este Guard1anes 2021, en el que esperan regresar a la Liguilla tras la notable actuación del pasado Guard1anes 2020.

❗️¿Vucetich seguirá en el banquillo de Chivas?@josemagarrido en #JugandoClaro

��336 Dish

��Claro Video



Participa con nosotros al ��55-7324-7550 pic.twitter.com/1JTiuPtu43 — MARCA Claro (@MarcaClaro) February 2, 2021

Creo que el mensaje, esta vez, para los futbolistas de Chivas debe ser distinto: "El último que se va de aquí es Vucetich... Tomen su responsabilidad y preparen sus maletas".@Faitelson_ESPN y su #OpiniónESPN — Futbol Picante (@futpicante) February 2, 2021

En este momento es más fácil que salga un jugador de Chivas que Victor Manuel Vucetich. Hasta donde sé el apoyo es por el momento irrestricto al entrenador mexicano. Hay confianza en su capacidad y esperan que el Guadalajara salga pronto de esta mala racha. @ESPNmx — René Tovar (@Rene_Tovar) February 2, 2021

