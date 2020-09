Oswaldo Sánchez opina sobre la crisis en el arco de Chivas con miras al Clásico Nacional

Después de muchas críticas, el puesto del arco se puso en duda y en la próxima jornada podría haber un cambio en Chivas. ¿Le darías una posibilidad más a Toño o es momento de Gudiño? ���� ¿Opiniones? ✍

A post shared by Chivas Pasión (@rebanopasion) on Sep 10, 2020 at 10:58am PDT