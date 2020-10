Revelan motivo del Grupo Pachuca para desestimar la compra de José Juan Macías en Chivas

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, es una de las más grandes promesas en la actualidad del futbol mexicano, por ello, es considerada como la joya azteca en el mercado de pases de Europa por el portal especializado Transfermarkt y hasta noviembre de 2019 se especulaba que se concretaría la opción de compra en su préstamo por parte del Grupo Pachuca, propietaria del club León, pero luego desistió. ¿Por qué?

El atacante canterano del Club Deportivo Guadalajara se mantiene en la concentración de la selección mexicana de la categoría Sub-23 u Olímpica en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en la capital de la república, a donde fue enviado por el argentino Gerardo Martino, tras descartarlo de la convocatoria de mayores que se encuentra en Holanda, como parte de esta Fecha FIFA de octubre.

La columna de opinión y especulaciones del portal Mediotiempo: Toque Filtrado, publicó el jueves como un titular intermedio que: "Actitud de Macías no convenció a Grupo Pachuca para comprar su carta". Por lo que en el texto se refirió que "luego de que en esta misma columna se diera a conocer que la actitud de JJ Macías no le había caído bien al Tata Martino, nos enteramos que esa misma actitud fue clave para que los altos directivos de Grupo Pachuca no hicieran válida la opción de compra cuando el delantero estaba en León".

La publicación añadió que "aunque Jesús Martínez Jr. y Nacho Ambriz sí querían que se comprara al atacante, la realidad es que no gustó que la actitud de JJ (Macías) cambió cuando empezó a trascender el interés de algunos equipos del futbol europeo por hacerse de sus servicios. Fue por eso, más que por el elevado costo, que Grupo Pachuca no hizo el intento por hacer válido el préstamo con opción a compra y prefirió que el delantero regresara a Chivas, pese a los 19 goles que marcó en su estancia".

Macías era una pieza apetecida por el Grupo Pachuca, que ya tenía contacto con varios clubes europeos para revender al atacante. Pero en noviembre pasado y con la llegada de Ricardo Peláez a la dirección deportiva de la organización se decidió salir del entonces campeón de goleo Alan Pulido y ofrecerle esa oportunidad de ser titular en el ataque de las Chivas al jovencito canterano del Guadalajara, lo que finalmente lo reencontró en el redil.