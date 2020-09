"Todavía no está para Europa": José Luis Real advierte a Chivas que primero debe consolidar a José Juan Macías

José Luis Real, ex director técnico de las Chivas de Guadalajara, alertó al alto mando de la institución tapatía sobre su talentoso delantero José Juan Macías, a quien no ve que se encuentre consolidado o empoderado como para marcharse del redil a cumplir su sueño en el futbol de Europa, a pesar de encontrarse en la mira de diversos equipos durante este mercado de transferencias aún abierto en el viejo continente.

El también ex director de Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara y quien descubrió a canteranos como Omar Bravo, Carlos Salcido, Francisco "Maza" Rodríguez, Jhonny Magallón, Alberto Medina, entre otros, advirtió en una entrevista con la cadena Espn que Macías aún no se encuentra afianzado con los rojiblancos, a pesar que le han cargado un peso enorme al atacante de apenas 20 años de edad.

El "Güero" Real, durante la entrevista con Espn, aseguró que "Macías no está consolidado, aún está en proceso, pero tiene todo para llegar a ser un jugador importante no solo en Chivas, ni en México sino a nivel mundial. Vale la pena que se vaya llevando despacio a Macías en la cancha, y que no todo lo que lo rodea, lo ponga y lo adelante en algún lugar en donde pueden estar esperándolo, pero le hace falta una parte de la consolidación".

Macías en este Guard1anes 2020 ha marcado dos goles en ocho fechas y por lo que ha sido centro de cuestionamientos ante la escasez de Chivas, pero Real considera que "en lugar de apoyarlo, de poder cobijarlo, empoderarlo, lo están criticando. Cuando a Macías hay que darle un mayor cobijo para que se consolide, porque es un jugador que se necesita consolidar, es un jugador con mucho futuro y no tengo duda que tiene condiciones para ir a Europa. Pero en cada partido lo hacen a él como si fuera el único que jugara y no es así, es un joven de 20 años y creo que ahí vale la pena lo que hace el cuerpo técnico. Cuando empieza a despuntar un jugador como él, se pone de inmediato en Europa y ahorita lo ponen como que ni siquiera puede ser titular en Europa, entonces creo que él tiene que ir a Europa, pero sin duda se tienen que equilibrar los comentarios".

El delantero de las Chivas se reencontró con el gol y la anotación fue fundamental para el triunfo de su equipo en la cancha de los Tigres. #Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX �� pic.twitter.com/V9Y5WvLzqq — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) September 7, 2020

José Luis Real agregó que "en Guadalajara por la misma problemática no se han podido consolidar jugadores como él (José Juan Macías). No hay la tolerancia para que actúen cinco partidos consecutivos como lo hacen en otros clubes y está bien, la exigencia en Chivas es mucha, pero hay etapas en donde te tienes que dar un margen para que esa tolerancia de frutos en un momento determinado y no estén exigiendo grandes resultados cuando están aún en la etapa de proceso", como sucedió con los casos del central Gilberto Sepúlveda y del volante Fernando Beltrán, durante la anterior gestión de Luis Fernando Tena.