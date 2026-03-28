Chivas se enfrentará este domingo al Atlas en un partido amistoso que le permitirá mantener el ritmo de competencia durante la Fecha FIFA, pero que también tiene un ingrediente especial: el encuentro se disputará en Los Ángeles, acercando al equipo a su enorme base de aficionados en Estados Unidos, quienes siguen al Rebaño sin importar la distancia.

Y precisamente ese apoyo incondicional se hizo sentir desde la noche del viernes, cuando decenas de aficionados se dieron cita en el hotel de concentración del Guadalajara. En un video compartido por el propio club, se puede observar a una multitud con banderas, jerseys y cánticos, armando un ambiente espectacular en honor al equipo.

Los jugadores no se quedaron atrás y respondieron al cariño de su gente, saliendo a convivir con los aficionados, firmando autógrafos y tomándose fotografías. Este gesto provocó momentos muy emotivos, especialmente con los seguidores más jóvenes, quienes pudieron ver de cerca a sus ídolos.

Entre todos los futbolistas, el más buscado por la afición fue Luis Romo, capitán del equipo que volvió a una convocatoria tras su lesión, aunque aún no está confirmado si tendrá minutos. Otros jugadores como Ricardo Marín también fueron muy solicitados, recibiendo muestras de apoyo de cara a esta nueva etapa con el club.

¿Cuándo juega Chivas contra el Atlas en su amistoso de la Fecha FIFA de marzo 2026?

El partido entre Chivas y Atlas se disputará este domingo 29 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el BMO Stadium de Los Ángeles. Además, podrá verse por Canal 5 en televisión abierta y también a través de VIX Premium, plataforma que requiere suscripción.