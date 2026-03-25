El partido entre Chivas y Monterrey del pasado sábado estuvo lleno de emociones, pasando de un contundente 0-3 a un cierre dramático en el que Rayados estuvo cerca de empatar. Fue una espectacular atajada de Raúl Rangel en un penal evitó el 3-3 y selló el triunfo rojiblanco, sin embargo, uno de los jugadores más afectados por el desarrollo del encuentro fue Bryan González.

El Cotorro vivió una auténtica montaña rusa de emociones durante el partido. Pasó de marcar un golazo y ser protagonista, a cerrar el partido con imprecisiones que incluyeron la mano que derivó en el penal para Monterrey. A pesar de la victoria, las imágenes lo mostraron visiblemente afectado, siendo consolado por Gabriel Milito al finalizar el encuentro.

La respuesta de la afición no se hizo esperar. Al terminar el entrenamiento de este miércoles en Verde Valle, varios aficionados lo esperaron para brindarle apoyo, entregándole una bandera con los colores de Chivas y su imagen impresa. El gesto fue recibido con emoción, reflejando el respaldo hacia un jugador que ha rendido desde su llegada.

Este tipo de muestras llegan en un momento importante para el lateral rojiblanco. No solo carga con el error ante Monterrey, sino también con no haber sido considerado por Javier Aguirre para el Mundial 2026, a pesar de ser considerado por muchos uno de los mejores, sino el mejor lateral izquierdo del futbol mexicano. Por lo tanto, el respaldo de la afición puede ser clave para su confianza en el cierre del torneo, donde se necesitará a los jugadores en su mejor versión.

Bryan González es de los jugadores clave para Gabriel Milito, tiene el 100% de minutos

Más allá de ese episodio, Bryan González sigue siendo una pieza fundamental en el esquema de Milito. En el Clausura 2026, ha disputado todos los minutos posibles del torneo (1080), consolidándose como uno de los pocos inamovibles del equipo. Además, ya suma un gol y solo ha recibido una tarjeta amarilla, números que reflejan su importancia en el funcionamiento del Guadalajara.