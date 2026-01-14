Chivas arrancó el Clausura 2026 de manera perfecta, sumando dos triunfos en sus primeros dos partidos y sin recibir un solo gol. Además de los resultados, el futbol que ha mostrado el equipo de Gabriel Milito ha sido dominante y atractivo, lo que ha generado elogios tanto de propios como de extraños, aunque también críticas que muchos consideran injustas.

Uno de los principales argumentos de los detractores tiene que ver con el calendario. El Guadalajara inició el torneo con una serie de rivales que, en el papel, lucen accesibles, enfrentando en las primeras cinco jornadas a Pachuca, Juárez, Querétaro, Atlético San Luis y Mazatlán. A esto se suma que tres de esos encuentros serán en el Estadio Akron, mientras que solo dos serán como visitante.

El calendario de Chivas para el Clausura 2026.

Ante este panorama, varios aficionados de equipos rivales han acusado a la Liga MX de favorecer a Chivas, señalando que se le armó un calendario “a modo” que podría derivar incluso en cinco triunfos consecutivos. Estas críticas se han intensificado al recordar que sí hubo ajustes en el orden de algunos partidos con respecto al Apertura 2025.

No obstante, la realidad es que a lo largo del torneo todos los equipos deben enfrentarse entre sí, sin importar si es al inicio o al final del campeonato. Al concluir las 17 jornadas, el orden del calendario pierde relevancia, ya que la obligación es sumar puntos ante cualquier rival y en cualquier escenario.

La crítica sería la misma si los rivales sencillos del calendario fueran al final del torneo

La única ventaja real que podría tener Chivas es que este arranque le permite tomar ritmo y afianzar la idea de juego antes de enfrentar a los rivales más complicados del torneo. Sin embargo, las críticas existirían de cualquier forma, ya que si los partidos “accesibles” fueran al final, se diría que el Rebaño facilitó su pase a Liguilla. Al final, el equipo solo está cumpliendo con ganar los partidos que tiene enfrente.