La etapa de Érick Gutiérrez con Chivas está cerca de llegar a su fin. El mediocampista mexicano se marchará a préstamo a Santos Laguna para el Torneo Apertura 2026, poniendo fin a un ciclo en el que, además de no consolidarse como una de las máximas figuras del Rebaño Sagrado, también vio cómo su valor de mercado sufrió una importante caída.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor más alto de la carrera del “Guti” se registró durante su paso por el futbol europeo, cuando militaba en el PSV Eindhoven.

En aquel momento, el canterano de los Tuzos de Pachuca alcanzó una cotización de 7.5 millones de euros, reflejando el buen nivel que mostraba tanto en su club como en la Selección Mexicana.

Cuando el Club Deportivo Guadalajara concretó su fichaje en el verano de 2023, Érick Gutiérrez todavía mantenía un valor de mercado de 5.5 millones de euros.

Cabe mencionar que su llegada generó una enorme expectativa entre la afición rojiblanca, ya que regresaba a la Liga MX después de una exitosa aventura en Europa.

¿Cuál es el nuevo valor de Érick Gutiérrez?

Ahora, a las puertas de una nueva etapa con Santos Laguna, Transfermarkt señala que el valor de mercado de Érick Gutiérrez es de apenas 1.5 millones de euros.

Esto significa una caída de seis millones de euros respecto a su mejor valoración en el Viejo Continente y de cuatro millones en comparación con el momento en que fue presentado como refuerzo del Rebaño Sagrado.