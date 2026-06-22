Chivas continúa su preparación de cara al Torneo Apertura 2026 con una intensa sesión de entrenamiento.

Las Chivas continúan con una exigente preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 y este lunes vivieron una de las sesiones más intensas de la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito.

El estratega argentino y su cuerpo técnico enfocaron gran parte de la jornada en trabajos físicos, con el objetivo de que el plantel alcance su mejor versión de cara al inicio de la campaña.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el Rebaño Sagrado mostró algunos momentos del entrenamiento, en el que los futbolistas realizaron diversos ejercicios de resistencia, fuerza y acondicionamiento.

Jordan Carrillo trabaja con mucha intensidad en la pretemporada de Chivas

Uno de los jugadores que más llamó la atención fue el nuevo elemento del Club Deportivo Guadalajara, Jordan Carrillo, quien apareció trabajando al máximo en cada una de las dinámicas.

Las imágenes también dejaron ver el esfuerzo realizado por el resto de los futbolistas. Incluso, algunos reconocieron durante la grabación que los ejercicios fueron bastante pesados, una muestra de la intensidad con la que se está desarrollando la pretemporada.