Chevy Martínez fue uno de los tantos jugadores que se formó en Verde Valle y no llegó al primer equipo. La actualidad lo tendrá en la Liga Premier MX.

A lo largo de la historia de Chivas se ha dado un sinfín de jugadores que pintaban como cracks, pero por diferentes motivos no terminan de brillar o de consolidarse en el primer equipo. Un futbolista que muchos aficionados esperaban ver brillar en un futuro era el Chevy Martínez, quien se acaba de convertir en jugador de Dragones Oaxaca.

En 2019 se dio la irrupción de Sebastián Martínez en la primera división del Guadalajara cuando José Cardozo lo debutó en la Copa MX. De allí muchos esperaban que en el futuro siga teniendo oportunidades, pero finalmente brilló en la Liga de Expansión MX en Tapatío, aunque no pudo ser campeón de la mano de Gerardo Espinoza.

Buscó oportunidades en Tepatitlán en la temporada 2022-2023, pero sumó cuatro goles en 17 partidos. En su regreso fue relegado nuevamente a fuerzas básicas, en las que no terminó de despuntar para marcar la diferencia y volver a ser tenido en cuenta en los Cabritos.

Sebastián Martínez jugará en la Liga Premier MX.

Tras regresar a Chivas, se fue libre a Racing Veracruz, luego estuvo seis meses sin actividad, se sumó FC Racing en julio del 2025 y en enero de este año jugó en Alacranes de Durango según información de Transfermarkt.

Chevy Martínez nuevo jugador de Dragones Oaxaca

Este lunes Dragones Oaxaca dio a conocer que Chevy Martínez es su refuerzo para disputar la Liga Premier MX para el Apertura 2026. “Viene por revancha, viene por gloria. Sebastián ‘Chevy’ Martínez es nuevo jugador de nuestro equipo, ex delantero de Chivas y Tepatitlán, viene a aportar goles al rojinegro”, reveló el conjunto de la tercera división del futbol mexicano.