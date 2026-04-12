Como era de esperarse, Álvaro Morales arremetió contra el Club Deportivo Guadalajara luego de caer 4-1 en el Estadio Universitario ante Tigres, dentro de la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026.

La reacción del polémico periodista de ESPN fue luego de finalizar las acciones en Nuevo León, afirmando en su cuenta de X que Chivas perderá los últimos tres partidos de la Fase Regular.

Cabe destacar que los rivales que le restan al Rebaño Sagrado en la Fase Regular son Puebla, Necaxa y Tijuana; de esos compromisos, únicamente visitará a los Rayos, mientras que los otros dos los disputará en el Estadio Akron.

Señalar que en rueda de prensa, Gabriel Milito mostró preocupación por el rendimiento de sus pupilos a la hora de medirse a rivales de peso como lo fue Tigres, por ello las críticas de los detractores como Álvaro Morales.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Clausura 2026?

A pesar del descalabro ante los “Felinos”, el Club Deportivo Guadalajara se mantiene en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 31 unidades, producto de 10 victorias, un empate y tres derrotas, de manera que de momento el rival de Chivas en los Cuartos de Final son los Rojinegros del Atlas.