El gran nivel mostrado por Armando González tanto con Chivas como con la Selección Mexicana habría llevado al West Ham United a considerar seriamente su fichaje.

La posibilidad de que Armando González dé el salto al futbol europeo continúa tomando fuerza. De acuerdo con información del medio especializado WHU Employee, el delantero de las Chivas se encuentra en la órbita del West Ham United de cara al mercado de fichajes de verano.

En caso de concretarse la operación, el atacante del Club Deportivo Guadalajara escribiría una página importante en la historia del futbol mexicano al convertirse en el quinto jugador nacional en vestir la camiseta del conjunto londinense.

El gran momento que vive Armando González tanto con el Rebaño Sagrado como con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026 ha provocado que varios clubes europeos sigan de cerca su evolución.

El West Ham United sería uno de los equipos más interesados en hacerse con sus servicios, apostando por el poder ofensivo y la proyección internacional que ha adquirido en los últimos meses.

¿Qué jugadores han vestido la camiseta del West Ham United?

El primero de ellos fue Guillermo Franco, quien, a pesar de haber nacido en Argentina, se nacionalizó mexicano y representó a la Selección Mexicana durante gran parte de su carrera profesional.

Posteriormente, el West Ham United apostó por otros tres futbolistas mexicanos: Pablo Barrera, quien llegó al club en 2010 tras su destacada actuación en el Mundial de Sudáfrica.

Luego fue de Javier “Chicharito” Hernández, que defendió la camiseta de los “Hammers” entre 2017 y 2019; y más recientemente Edson Álvarez, quien se convirtió en uno de los referentes mexicanos en la Premier League gracias a su liderazgo y regularidad en el mediocampo.

Ahora, el nombre de Armando González podría sumarse a esta prestigiosa lista. El delantero de Chivas atraviesa el mejor momento de su carrera y el interés del West Ham United confirma el crecimiento que ha tenido en los últimos torneos.