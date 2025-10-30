Por estas horas, uno de los grandes debates en torno al futbol mexicano pasa por la posible convocatoria de Armando González para el combinado nacional. El delantero de Chivas pasa por su mejor momento desde que debutó con el primer equipo: con apenas 22 años, lleva 10 goles en el presente Apertura 2025 de la Liga MX.

La Hormiga ya formó parte de un microciclo con la Selección Mexicana, con jugadores del medio local. Su gran nivel motivó que fuera una de las posibles sorpresas en el último llamado del Tri, aunque finalmente Javier Aguirre decidió no escogerlo. Sin embargo, con su triplete en el Clásico Tapatío ante Atlas, ya casi no quedan dudas de que el atacante merece la oportunidad.

Está claro que Armando González es el mejor goleador mexicano en el medio local, por lo que su presente puede incluso compararse a los inicios de Santiago Giménez, ex Cruz Azul que hoy milita en el AC Milan. Y los datos muestran que la Hormiga ya tiene más goles de los que tenía el Bebote al momento de su primera convocatoria.

Giménez recibió su primera oportunidad con el Tri allá por octubre de 2021, cuando sólo tenía seis goles en Liga MX: dos en el Guard1anes 2020 y otros cuatro en el Guard1anes 2021. La Hormiga, en cambio, ya lleva 15 gritos con el Rebaño y aún no recibe la oportunidad con el Tri.

Los dos delanteros que compiten con Armando González

Además de tener a Raúl Jiménez y a Santiago Giménez, Javier Aguirre contempla como centrodelanteros a Julián Quiñones, Germán Berterame o Ángel Sepúlveda, elementos que ya tuvieron la oportunidad y hasta el momento no han brillado con el Tri, además de que no tienen la juventud de la Hormiga para ser contemplados a largo plazo.