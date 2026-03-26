Esta mañana Chivas dio de qué hablar debido a que confirmó en redes sociales que Daniel Aguirre renovó su contrato hasta 2030. Tras confirmarse la noticia la afición del Guadalajara festejó la decisión que tomó la directiva con el elemento rojiblanco.

La llegada de Dani se dio para el Apertura 2024 cuando Fernando Gago se encontraba como timonel del Guadalajara y muchos lo querían afuera del equipo porque no sumaba nada. Sin embargo, recién con Gabriel Milito como entrenador se dio su debut oficial en la Liga MX y se convirtió en una pieza clave del equipo.

Tras casi un año de un gran momento en la Liga MX, Chivas confirmó este jueves que renovaba el contrato de Daniel Aguirre hasta el 2030. “El Club Deportivo Guadalajara ha asegurado la continuidad de uno de sus pilares en el actual proyecto deportivo. Daniel Aguirre renovó su contrato con Chivas hasta 2030, como reconocimiento a su destacado rendimiento y al liderazgo mostrado dentro del terreno de juego”, comunicó el Rebaño Sagrado.

Daniel Aguirre renovó hasta 2030 con Chivas. (Foto: X / @Chivas)

Así festejó la afición de Chivas la renovación de Daniel Aguirre

En redes sociales, la afición de Chivas se mostró feliz por la decisión que tomó la directiva con Daniel Aguirre. “Grande Dani Aguirre. Gracias por ayudar en la operación a corazón abierto de mi chamaco”, expresó un aficionado. Y otro comentó: “Esta renovación nadie la hubiera entendido hace un año, hoy es importantísima”.