Todo el mundo en Chivas está al pendiente de lo que sucede de cara a la semana más importante del Apertura 2025 porque hay Clásico Nacional. En medio de este contexto, Cade Cowell para la pelota como un jugador de clase mundial para anunciar junto a su esposa que serán padre. ¡Se viene el vaquerito!

No hay dudas de que el Vaquero es una de las armas más importantes que tiene el Guadalajara en este momento. Desde el banco de suplentes se convierte en un jugador con potencia al cual aún le falta saber mejor en qué tipo de decisiones tomar.

Como decíamos, esta semana no es una más para todo Chivas porque al igual que otros campeonatos hay Clásico Nacional. Ciudad de México se pinta de rojiblanco con el objetivo de que el Guadalajara rompa una sequía de victorias ante las Águilas en fase regular.

En medio de este contexto, Cade Cowell anunció que serán padres en redes sociales. “Cada capítulo se vuelve más dulce✨¡Baby Cowell llega en 2026!”, expresó la esposa del Vaquero en Instagram.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el América vs. Chivas?

El juego entre el Guadalajara y las Águilas se podrá seguir por todo el territorio mexicano por TUDN, Canal 5 y VIX Premiun por streaming, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Televisa. A su vez, por Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del partido.