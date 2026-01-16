El Clausura 2026 apenas tiene dos Jornadas disputadas, pero Chivas ya se perfila como uno de los equipos más sólidos tanto en la cancha como en la Tabla General. El Guadalajara marcha como sublíder del torneo, solo por detrás del Toluca, con ambos conjuntos habiendo ganado sus dos primeros partidos. Ahora, con la intención de mantenerse en ritmo durante la próxima Fecha FIFA, el Rebaño Sagrado anunció un partido amistoso programado para el próximo 29 de marzo.

A través de sus redes sociales, Chivas confirmó un nuevo Clásico Tapatío ante el Atlas durante la pausa de la Fecha FIFA de marzo. El encuentro se disputará en Estados Unidos, un mercado que los clubes mexicanos suelen aprovechar tanto para acercarse a la afición que vive en el país vecino como por los beneficios económicos que este tipo de partidos representa.

Sin embargo, la reacción de la afición no fue del todo positiva. En la publicación del anuncio, varios seguidores rojiblancos expresaron su inconformidad y pidieron que el equipo enfrente a otros rivales. Cabe recordar que apenas antes de iniciar el Clausura 2026, Chivas y Atlas se midieron en un amistoso correspondiente a la Copa Pacífica Centenario.

Por si fuera poco, el Rebaño Sagrado visitará a los Zorros en partido oficial de Liga MX a inicios de marzo, lo que provocará que ambos equipos se enfrenten tres veces en un lapso aproximado de tres meses. Esta situación ha generado críticas, ya que muchos consideran que se diluye la rivalidad deportiva al jugarse más Clásicos en amistosos que en encuentros oficiales.

Chivas podría disputar el partido contra Atlas con varias bajas por Selección Mexicana

Habrá que esperar para conocer la convocatoria de Javier Aguirre para la Fecha FIFA de marzo, en la cual ya podrá llamar a jugadores que militan en el extranjero. En el llamado más reciente, el estratega incluyó a ocho futbolistas de Chivas, siete de ellos titulares, por lo que, con todos los elementos disponibles, quedará por verse con cuántos jugadores podrá trabajar Gabriel Milito de cara a este amistoso ante el Atlas.