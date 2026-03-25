Chivas se alista para llevar adelante su amistoso contra Atlas en plena fecha FIFA en Estados Unidos. En medio de los preparativos para enfrentar a los rojinegros en el Clásico Tapatío el Guadalajara filtró el reemplazante de Richard Ledezma en el primer equipo ya que Leonardo Jiménez fue captado trabajando con el primer equipo. ¿Juega la Liguilla?

No hay dudas de que en los siguientes días el Rebaño Sagrado va a llevar una ardua tarea para comenzar a resolver quiénes serán los sustitutos para las posibles bajas que tendrá el equipo en la Fiesta Grande del futbol mexicano. Al menos hoy daría la sensación que Gabriel Milito tiene que resolver quiénes van a tomar el lugar de Raúl Rangel, Richy, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González.

Por esta razón se sabe muy bien que Chivas para el partido ante Atlas va a llevar a varios jugadores que se encuentran en la Sub-21 y Tapatío. Esta mañana el Guadalajara regresó a los trabajos en Verde Valle y el CM rojiblanco dio a conocer uno de los refuerzos que llegan desde los Cabritos para los amistosos del próximo fin de semana.

Richard Ledezma se encuentra con la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

Se trata de Leonardo Jiménez lateral y carrilero derecho de los Tapatíos que vuelve a ser llamado por Gabriel Milito para trabajar con el primer equipo. El técnico argentino lo llevó a la pretemporada para el Clausura 2026 y se perfila para ser el suplente de Richard Ledezma detrás de Miguel Gómez, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Hugo Camberos.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Atlas?

El partido amistoso entre Chivas y Atlas en los Estados Unidos se jugará a las 19:00 del Centro de México en Los Ángeles. El partido se podrá ver por Televisa tanto territorio estadounidense como mexicano, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que va a suceder en el Clásico Tapatío.