Fernando González es uno de los jugadores en los que Gabriel Milito más confía dentro del esquema de Chivas, convirtiéndose en un pilar prácticamente inamovible en el mediocampo. Su presencia ha sido tan constante que incluso ha relegado a la banca a futbolistas con perfil ofensivo y participación en Selección como Brian Gutiérrez, priorizando el equilibrio defensivo del equipo.

Fernando González negó a Pumas como clásico de Chivas.

Sin embargo, el Oso también se ha convertido en uno de los futbolistas más cuestionados por un sector de la afición rojiblanca. Aunque sus funciones dentro del campo son claramente defensivas, muchos seguidores consideran que debería involucrarse más en la generación de juego o incluso en labores ofensivas, motivo por el cual el propio Club decidió salir en su defensa mediante una publicación en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Chivas compartió tres estadísticas que reflejan la importancia de Fernando González dentro del campo: recupera un balón cada 13 minutos, cuenta con un 91% de efectividad en pases y suma 465 pases acertados en el torneo. Estos números evidencian por qué Gabriel Milito mantiene plena confianza en su mediocampista y lo considera pieza fundamental en su sistema.

La publicación generó reacciones muy divididas entre la afición rojiblanca, ya que algunos continuaron criticando su perfil defensivo y señalaron que el equipo necesita futbolistas con mayor técnica y creatividad con el balón. No obstante, otro sector salió en su defensa, resaltando su sacrificio dentro del terreno de juego y respaldando también las decisiones de Gabriel Milito, quien ha demostrado plena confianza en su rendimiento.

Fernando González pinta para ser titular en el partido contra Tigres esta tarde

Todo indica que Gabriel Milito no realizará modificaciones importantes en la alineación para el partido de esta noche, por lo que Fernando González apunta nuevamente a la titularidad. Esta posibilidad cobra aún más fuerza si se considera que Omar Govea está descartado por lesión, situación que obligaría al estratega argentino a confiar en sus hombres habituales para sostener el mediocampo ante un rival tan exigente como Tigres.