Chivas visitará a Tigres la tarde de este sábado en su partido correspondiente a la Jornada 14, en un encuentro que dentro del entorno rojiblanco se considera como el más bravo en el cierre de la fase regular. Por ello, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, ni mucho menos la afición se confían ante un rival que históricamente suele hacerse fuerte en casa.

Chivas no gana en el Volcán desde hace 3 años.

Y para muestra están las predicciones realizadas por cuentas especializadas en análisis deportivo, las cuales no traen buenas noticias para el Rebaño Sagrado en su visita al Volcán. A pesar del buen momento que atraviesa el Guadalajara y del torneo irregular que han tenido los felinos, los pronósticos siguen colocando a Tigres como favorito para quedarse con el triunfo.

Iniciando con la plataforma de análisis deportivo Besoccer, los números favorecen claramente a los locales, otorgándole a Tigres un 50% de probabilidades de ganar y un 24% de empate, mientras que el Guadalajara apenas cuenta con un 25% de opciones de llevarse los tres puntos. En cuanto a marcadores, los resultados más probables que proyectan son 1-1, 1-0 y 2-1, escenarios que dejan al Rebaño con un panorama complicado.

Por otro lado, las casas de apuestas muestran un panorama un poco más equilibrado, aunque también mantienen a los de la UANL como ligeros favoritos. Según sus estimaciones, existe un 37% de probabilidad de triunfo para Tigres contra un 35% para Chivas, situación que se refleja en el momio más bajo asignado a los felinos, indicador que sugiere que su victoria es vista como el escenario más probable.

El historial de Chivas ante Tigres les juega en contra en las predicciones

Si bien está claro que los antecedentes no determinan lo que sucederá en la cancha, es evidente que los modelos de predicción toman en cuenta el historial reciente entre ambos equipos. En ese sentido, Chivas acumula ya tres años sin poder vencer a Tigres, una racha que, sumada a varios empates recientes, hace que muchos analistas coloquen a los felinos como favoritos para el partido de esta tarde.