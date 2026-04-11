El CIES Football Observatory publicó un nuevo ranking de valores de transferencia estimados que reúne a futbolistas de la Liga MX y la MLS, y allí Chivas logró meter a tres jugadores entre los mejor cotizados del listado. Se trata de Bryan González, Efraín Álvarez y Brian Gutiérrez, todos con cifras superiores a los 10 millones de euros dentro de un informe que combina rendimiento, edad, proyección y contexto contractual.

El dato más fuerte para el Rebaño no es solo la presencia, sino la posición que ocupan. Bryan González aparece en el tercer lugar del ranking, consolidándose como uno de los laterales jóvenes más valiosos de la región. Justo detrás, en el cuarto puesto, figura Efraín Álvarez, mientras que Brian Gutiérrez cierra el Top 10 en la décima posición, completando una triple presencia rojiblanca en la élite del listado.

(Observatorio de fútbol de CIES)

En la cima del ranking aparece Gilberto Mora, joya de Tijuana y uno de los talentos mexicanos más prometedores de los últimos años. También destacan nombres como Germán Berterame, hoy en Inter Miami, además de otros representantes de la Liga MX como Brian Rodríguez y Pedro Vite, lo que dimensiona aún más el valor de la presencia de Chivas en un contexto compartido con la MLS.

En cuanto a los rojiblancos, los tres casos tienen puntos en común: llegadas recientes al club y un impacto inmediato que elevó su cotización. Bryan González se afianzó rápidamente como titular tras su arribo desde Pachuca, Efraín Álvarez mantiene el cartel que lo acompañó desde su etapa en Tijuana y selecciones, mientras que Brian Gutiérrez, una de las apuestas más nuevas, ya empieza a posicionarse dentro de este tipo de mediciones.

¿Y Armando González?

Sin embargo, el informe deja una ausencia difícil de ignorar: la de Armando González. El delantero de 22 años atraviesa un gran momento, fue campeón de goleo y ya despertó interés concreto desde Europa, con ofertas cercanas a los 20 millones de dólares y una cláusula de salida de 15 millones para el viejo continente. Por presente, proyección y demanda de mercado, su nombre parecía encajar de lleno en este ranking, pero el CIES lo dejó fuera, en lo que resultó un olvido que no pasó desapercibido la afición rojiblanca.