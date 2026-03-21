El viernes por la tarde, el Club Deportivo Guadalajara partió a la Sultana del Norte para enfrentar este sábado en el Gigante de Acero a Rayados de Monterrey, dentro de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026.

No obstante, durante su camino el autobús de Chivas sufrió un percance cuando abandonaba las instalaciones de Verde Valle, por lo que esta situación no pasó desapercibida en redes sociales.

ESPN captó el incidente, cuando el conductor del Rebaño Sagrado no logró maniobrar correctamente, ocasionando un pequeño golpe en el costado derecho del autobús.

En las imágenes se aprecia que la zona inferior del autobús del Club Deportivo Guadalajara presentó algunos raspones; sin embargo, el incidente no tuvo mayores consecuencias y el equipo de Gabriel Milito continuó su viaje con normalidad, así que ya se encuentran en el Cerro de la Silla concentrados para medirse a “La Pandilla”.

¿A qué hora es el partido entre Monterrey y Chivas?

El partido entre Rayados de Monterrey y Chivas se llevará a cabo este sábado 21 de marzo en la cancha del Gigante de Acero, a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Canal 5, ViX y TUDN.



