El Rebaño tiene la mejor oportunidad para volver a la senda de la victoria cuando este sábado se enfrenten al campeón Toluca, en un partido correspondiente a la Jornada 9 dentro del Torneo Apertura 2025, donde el entrenador Gabriel Milito sabe que será vital para confiar en su proyecto sumar los tres puntos.

El Rebaño Sagrado ha ganado en dos partidos los mismos puntos que acumuló en los seis anteriores, por ello es un hecho que va a la alza, pero necesita confirmarlo frente al equipo monarca de la competencia, lo que convierte el duelo en uno de los más atractivos del fin de semana.

1.- Horario

Las Chivas recibirán a Toluca este sábado 20 de septiembre del 2025 en punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México, con la obligación de sumar los tres puntos contra los Diablos Rojos, para confirmar que el proyecto de Gabriel Milito ha tomado mayor relevancia.

Foto tomada de la Liga MX.

2.- Árbitro

Marco Antonio Ortiz será el silbante central de este partido y estará asistido por Michel Alejandro Morales y Erick Durán Martínez como auxiliares. Mientras que el cuarto árbitro será Maximiliano Quintero, en tanto que Adonai Escobedo y Mario Terrazas Chávez estarán a cargo del VAR.

Foto tomada de la FMF.

3.- Estadio

Este compromiso de alta exigencia para el técnico Gabriel Milito, en su lucha por escalar posiciones en la tabla general, se jugará en el Estadio Akron de la Perla Tapatía, en el municipio de Zapopan que tiene asegurada una estupenda asistencia por lo que ambos conjuntos representan en el futbol mexicano.

Estadio Akron en Guadalajara, Jalisco. (Foto: Oscar Meza/JAM MEDIA)

4.– Uniforme

Guadalajara será local por quinta vez en el certamen, por lo que podrá echar mano de su uniforme estelar que es con la camiseta rojiblanca con vivos en azul marino, el short en azul marino y la calcetas de la misma tonalidad.

5.- Transmisión

Este encuentro entre Guadalajara y los dirigidos por Antonio Mohamed se podrá ver por la señal de Amazon Prime para todo México, así como en Telemundo Deportes en Estados Unidos. Te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.