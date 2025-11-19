Aunque el Cuerpo Técnico de Chivas está totalmente concentrado en la Liguilla y en la serie de Cuartos de Final contra Cruz Azul, la directiva rojiblanca ya comenzó a planear el Clausura 2026, un proceso que incluye posibles altas y bajas en el plantel. Entre esos movimientos, hay uno en particular que ha generado preocupación e incertidumbre entre la afición.

Se trata de la situación de Alan Mozo, quien, según el sitio Transfermarkt, tiene contrato vigente hasta 2028, pero cuya participación se ha reducido considerablemente desde la llegada de Richard Ledezma. En el Apertura 2025 apenas suma 3 partidos y 139 minutos, en parte por una lesión, pero también por la competencia interna que ha ido desplazándolo.

Alan Mozo participó muy poco este torneo.

Pese a esta baja de actividad, todo apunta a que la directiva tomó una decisión clara: mantener a Alan Mozo en el plantel para el Clausura 2026. De acuerdo con el periodista César Huerta, Gabriel Milito sigue contando con él en su proyecto, y la única manera en que abandonaría el club sería si el propio jugador pidiera su salida.

Más allá de lo que aporta dentro del campo en la lateral derecha, Mozo es considerado un líder importante en el vestidor, alguien que empuja, motiva y mantiene la exigencia alta entre sus compañeros. Esa influencia interna pesa tanto como su aporte futbolístico y es uno de los motivos por los que se busca su continuidad.

Alan Mozo tiene 28 años y un contrato con Chivas que termina hasta 2028

Con apenas 28 años y un contrato que expira dentro de tres, Mozo todavía tiene mucho fútbol por delante, y todo indica que ese tiempo lo seguirá viviendo en Guadalajara, algo que divide a un sector de la afición, entre quienes quieren que se quede y quienes piensan que podrá aportar poco al equipo. Mientras tanto, la decisión está tomada: Alan Mozo continuará en Chivas, salvo que él decida lo contrario.