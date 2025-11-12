Chivas podría estar viviendo sus últimos meses utilizando uniformes de Puma, ya que el contrato con la marca alemana finaliza en el verano de 2026. Desde hace meses, los rumores apuntan a que Nike será la nueva empresa encargada de vestir al Guadalajara, lo que marcaría el inicio de una nueva era en la indumentaria rojiblanca. Sin embargo, antes de ese cambio, el Rebaño Sagrado aún estrenará un tercer uniforme con Puma.

Como es costumbre, los equipos de la Liga MX reciben un tercer uniforme para el segundo semestre del año futbolístico, y mientras varios clubes ya presentaron sus nuevos diseños, Chivas aún no lo ha hecho. Aun así, una reciente filtración ya adelantó el color que tendría esta nueva equipación, generando curiosidad y expectativa entre los aficionados.

De acuerdo con los reportes, el nuevo jersey de Chivas sería azul rey, un tono poco común en la historia del Club. Si bien el azul marino sí ha sido parte de varias indumentarias y forma parte de los colores tradicionales del escudo, el azul rey es una apuesta distinta y poco asociada con el Rebaño Sagrado, lo que ha llamado la atención en redes sociales.

El azul marino es uno de los colores habituales de Chivas.

Aunque podría parecer extraño, el tercer uniforme suele ser una propuesta alternativa y ajena a los colores clásicos del Club, justamente para evitar confusiones visuales con los rivales y ofrecer una opción más llamativa para los aficionados. Por ello, no sería sorpresa que el Guadalajara adopte finalmente este color como parte de su colección 2025-26.

Chivas no tendría uniforme alusivo a la Selección Mexicana esta vez

En años mundialistas, varios equipos de la Liga MX suelen lanzar uniformes alusivos a la Selección Mexicana, e incluso Chivas ya ha utilizado combinaciones verde, blanco y rojo en ediciones anteriores. Sin embargo, todo indica que en esta ocasión el Club optará por un diseño completamente distinto, apostando por el mencionado azul rey como protagonista.