El canterano del Guadalajara reveló el factor que le hizo alejarse del balompié, en donde estaría involucrado un timonel que estuvo muy cerca de fichar con el Rebaño.

Eduardo López es uno de los canteranos más talentosos que ha surgido de las fuerzas básicas de Chivas en los años recientes, siendo pieza fundamental en la generación que comandó Matías Almeyda en el Rebaño que conquistó todos los trofeos que disputaron; sin embargo, su último año no ha sido el idóneo, deportivamente.

La Chofis salió del Guadalajara después de una indisciplina a finales del 2020 en donde varios jugadores habrían acudido a una fiesta, misma que terminó con una denuncia de índole sexual contra Dieter Villalpando, por lo que la directiva decidió mostrar cero tolerancia y despidió a todos los jugadores que estuvieron en dicha reunión.

En el verano del 2022 llegó al Pachuca, en donde consiguió el título de Liga MX y parecía que retomaría su segundo aire, aunque poco a poco se fue diluyendo, por lo que recientemente reveló que todo se trató por los malos tratos que recibió de parte de un entrenador en los Tuzos, por lo que prefirió salir de la institución hidalguense.

“Salgo de ahí porque sentía que me tenía que hacer a un lado porque ya no estaba siendo valorado por un entrenador que me quitó mis ganas de volver a jugar futbol (…) Ese entrenador hizo que mis ganas ya no fueran las mismas.

“Era falso, era una persona muy falsa. Saben a quién me refiero. Esa persona me quería mandar a jugar a la Sub 23 y ni siquiera me decía nada. Él fue jugador, cómo te van a mandar a la Sub 23 sin siquiera decirte el porqué. En su momento, cuando estuve mal con Guillermo Almada, él me mandó a llamar y me decía que era para que agarrara ritmo, para que estuviera bien, pero me lo decía. En el futbol tienes que ser muy frontal”, explicó el canterano del Rebaño en el podcast, Los Rookies.

¿Cuál era el entrenador con el que la Chofis tuvo sus desencuentros?

Aunque no menciona abiertamente el nombre del entrenador con el que tuvo sus diferencias, durante su estadía en el Pachuca solamente fue dirigido por Guillermo Almada, a quien descarta con sus declaraciones, por lo que el otro entrenador que tuvo en los Tuzos fue Jaime Lozano.

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¿Cuándo pudo llegar Jaime Lozano al banquillo de Chivas?

El entrenador ha estado en el radar del Guadalajara en varias ocasiones, sobre todo, después de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; sin embargo, nunca se concretó la contratación del Jimmy Lozano.

Durante el verano del 2025, su nombre estuvo fuertemente vinculado al Guadalajara debido a que habría sido la primera opción de Javier Mier para tomar las riendas del equipo después de la caída en las conversaciones con Domenec Torrent; sin embargo, el Consejo encabezado por la familia Vergara rechazó esta propuesta, por lo que se buscó a Gabriel Milito.

Encuesta ¿Jaime Lozano debería ser opción para jugar con Chivas en el futuro? ¿Jaime Lozano debería ser opción para jugar con Chivas en el futuro? Sí No Ya votaron 9 hinchas

Chofis López no está retirado del futbol

En octubre del 2025, el canterano de las Chivas sorprendió a todos al rescindir su contrato de mutuo acuerdo con el Pachuca, quedándose sin equipo, por lo que ha estado enfocado en sus negocios que instaló en la Bella Airosa; sin embargo, su adiós de las canchas todavía no es definitivo.

“Si me hubiera retirado, ya estuviera jugando en la talacha. ¿Sabes cuántos mensajes tengo de la talacha? Les tiro carrilla y les digo: ‘no les alcanza para llevarme a la talacha’. Todavía no estoy listo para eso, en el día que yo esté listo, con mucho gusto te acepto la invitación. Todavía estoy activo, ahorita no tengo ningún equipo, pero estoy ahí tratando“, explicó el mediocampista en el mismo podcast.